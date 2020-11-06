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06.11.2020 18:49
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Датчане поищут счастье на дне бокала — в комедии Томаса Винтерберга

12 ноября в прокат выходит «Еще по одной» — комедия Томаса Винтерберга, соавтора Триера и одного из самых ярких авторов современного датского кино.

Фото: vk.com/capella_film

По сюжету, несколько приятелей (в главной роли Мадс Миккельсен) встречаются баре и решают исправить одну оплошность: они уверены, что всю жизнь человек страдает от похмелья. Чтобы быть счастливым, нужно поддерживать небольшой процент алкоголя в крови — постоянно. И друзья решают: нужно поставить эксперимент. Каждый день с завтраком, обедом и ужином надо чуть-чуть выпивать. Пива, шампанского, виски. И посмотреть, что будет. Но счастья им этот эксперимент не приносит, скорее приводит к самым неожиданным и непоправимым последствиям.

16+

Иван Чувиляев

Фото: vk.com/capella_film

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