В Петербурге вынесли приговор мужчине, который неудачно упал на подругу с тесаком

Жительница Выборгского района Петербурга погибла из-за упавшего на неё сожителя. Мужчину подвело равновесие, когда он стоял над подругой с ножом.



О приговоре 6 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. На скамье подсудимых 50-летний Виталий Вахнин оказался с обвинением в причинении смерти по неосторожности. Жертвой стала его 39-летняя сожительница, которая в марте прошлого года скончалась от проникающего колото-резанного ранения грудной клетки с повреждением сердца.



По версии следствия, нож в неё воткнул Вахнин. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, но впоследствии квалификацию сменили. Установлено, что в тот день пара крепко выпила в квартире на Выборгском шоссе, поссорилась, после чего женщина ушла на диван.

