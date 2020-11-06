В Петербурге вынесли приговор мужчине, который неудачно упал на подругу с тесаком
Жительница Выборгского района Петербурга погибла из-за упавшего на неё сожителя. Мужчину подвело равновесие, когда он стоял над подругой с ножом.
О приговоре 6 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. На скамье подсудимых 50-летний Виталий Вахнин оказался с обвинением в причинении смерти по неосторожности. Жертвой стала его 39-летняя сожительница, которая в марте прошлого года скончалась от проникающего колото-резанного ранения грудной клетки с повреждением сердца.
По версии следствия, нож в неё воткнул Вахнин. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, но впоследствии квалификацию сменили. Установлено, что в тот день пара крепко выпила в квартире на Выборгском шоссе, поссорилась, после чего женщина ушла на диван.
Согласно материалам дела, её действия лишили равновесия Вахнина, которой как раз держал в руках оружие. Он споткнулся и упал так, что лезвие попало в грудь лежавшей на спине женщине. Она скончалась на месте.
Выборгский райсуд учёл, что Вахнин — заботливый отец и сын, слаб здоровьем и имеет неофициальную работу. Подсудимый признался, раскаялся и просил рассмотреть дело в особом порядке. Ему назначили 2 года исправительных работ с удержанием 15 % из зарплаты в доход государства и освободили от наказания: Вахнин отбыл его, находясь под стражей около восьми месяцев.