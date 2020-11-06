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06.11.2020 15:47
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В Петербурге вынесли приговор мужчине, который неудачно упал на подругу с тесаком

Жительница Выборгского района Петербурга погибла из-за упавшего на неё сожителя. Мужчину подвело равновесие, когда он стоял над подругой с ножом.

О приговоре 6 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов города. На скамье подсудимых 50-летний Виталий Вахнин оказался с обвинением в причинении смерти по неосторожности. Жертвой стала его 39-летняя сожительница, которая в марте прошлого года скончалась от проникающего колото-резанного ранения грудной клетки с повреждением сердца.

По версии следствия, нож в неё воткнул Вахнин. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, но впоследствии квалификацию сменили. Установлено, что в тот день пара крепко выпила в квартире на Выборгском шоссе, поссорилась, после чего женщина ушла на диван.

Согласно материалам дела, её действия лишили равновесия Вахнина, которой как раз держал в руках оружие. Он споткнулся и упал так, что лезвие попало в грудь лежавшей на спине женщине. Она скончалась на месте.

Выборгский райсуд учёл, что Вахнин — заботливый отец и сын, слаб здоровьем и имеет неофициальную работу. Подсудимый признался, раскаялся и просил рассмотреть дело в особом порядке. Ему назначили 2 года исправительных работ с удержанием 15 % из зарплаты в доход государства и освободили от наказания: Вахнин отбыл его, находясь под стражей около восьми месяцев.

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Комментарии (2)

pavas
Доцент Соколов, читая это, кусает локти и рвет на себе волосы.
мухомор
а что так можно было?!!
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