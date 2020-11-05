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05.11.2020 21:15
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В центре Петербурга по повышенному номеру сложности тушат заброшенный особняк

Спасатели тушат возгорание в здании, последним которое занимала онкологическая больница. Пожар разгорается в центре Петербурга.

На съехавшиеся к Моховой и Чайковского машины пожарных вечером 5 ноября обратили внимание читатели «Фонтанки». По их словам, горит бывшая больница.

автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»

По данным МЧС, вызов поступил на Моховую, 7, в двух домах от больничного корпуса. Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС, на месте работают 57 человек. Горит на 3-м и 4-м этажах, пламя заняло площадь в 400 квадратных метров. Здание не эксплуатируется, о пострадавших пока не сообщается.

автор видео читательница «Фонтанки» 

Графский особняк Николая Ламздорфа был построен в XIX веке, больница заняла его в 50-х годах и съехала в 2010 году. С тех пор судьба объекта культурного наследия не определена, здание периодически горит. Последний раз — минувшей весной.

автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»

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Комментарии (4)

SERGEY111
Бомжара ми кантара .
Maiok
Будет повод снести здание и построить новое. Новый хозяин уже на пороге стоит...
Павел Михайлов
Вот чем должен заниматься Беглов, а не науськивать чиновников, штрафы собирать с тех, кто без намордников. Старинный особняк, в самом центре города, стоит бесхозный и разрушается уже не первый год.
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