В центре Петербурга по повышенному номеру сложности тушат заброшенный особняк
Спасатели тушат возгорание в здании, последним которое занимала онкологическая больница. Пожар разгорается в центре Петербурга.
На съехавшиеся к Моховой и Чайковского машины пожарных вечером 5 ноября обратили внимание читатели «Фонтанки». По их словам, горит бывшая больница.
По данным МЧС, вызов поступил на Моховую, 7, в двух домах от больничного корпуса. Пожару присвоен повышенный номер сложности 1-БИС, на месте работают 57 человек. Горит на 3-м и 4-м этажах, пламя заняло площадь в 400 квадратных метров. Здание не эксплуатируется, о пострадавших пока не сообщается.
автор видео читательница «Фонтанки»
Графский особняк Николая Ламздорфа был построен в XIX веке, больница заняла его в 50-х годах и съехала в 2010 году. С тех пор судьба объекта культурного наследия не определена, здание периодически горит. Последний раз — минувшей весной.