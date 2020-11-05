«Чеченского волка» отпустили домой несмотря на силу и малую родину. Следствие за три месяца не продвинулось дальше двух допросов

Мансура Абдылхаисиева, обвиняемого в применении опасного насилия в отношении полицейского, отпустили домой. Он не признает вину, а следствие не торопится расследовать.

Изменение меры пресечения Абдылхаисиеву на домашний арест Дзержинским районным судом 5 ноября «Фонтанке» подтвердили в Объединенной пресс-службе. Следователь Ребров просил оставить его под стражей, следует из документов, которые есть в распоряжении нашей редакции. Аргументы — имеет «физическое превосходство» и может оказать воздействие на свидетелей и потерпевшего, а также «является уроженцем Чечни, что объективно указывает на возможность скрыться».

Сам факт продления расследования объясняется тем, что надо допросить свидетеля Мастерова, сделать экспертизу видеозаписей с места происшествия и медицинских документов пострадавшей сотрудницы полиции. Обвинение в настоящее время строится на ее показаниях и словах одного свидетеля. Дело у Реброва с конца лета, Мансур в СИЗО с 10 августа. Ему вменяют вывернутую руку лейтенанта Степаненко, которая трудится как инспектор отдела по вопросам миграции. 7 августа Абдылхаисиева задержали на Конюшенной площади, где он проводил время с друзьями. По версии следствия, Мансур не менее одного раза ударил Степаненко правой рукой по левой руке, «схватил за запястье правой руки и вывернул руку во внешнюю сторону, чем причинил физическую боль и телесные повреждения в виде повреждения связок кисти и правого лучезапястного сустава». Квалифицировано это как тяжкий вред здоровью, хотя в ту же ночь она продолжила службу. Вскоре после ареста Абдылхаисиева появилась видеозапись с Конюшенной площади. По словам самого обвиняемого, двое мужчин в штатском подошли к компании и объяснили, что проводят рейд с целью пресечь межнациональные стычки между азербайджанцами и армянами. Один из них — все еще не допрошенный свидетель Мастеров. Молодой человек усомнился в словах якобы сотрудников и при них начал звонить в 112, чтобы поинтересоваться, действительно ли проходит какой-то рейд. В качестве реакции последовала попытка задержать Абдылхаисиева, беготня по площади сопровождалась матом со стороны сотрудников, выкриками Мансура с требованием объяснить, «за что» и пророчеством «ну, все, ты на уголовку себе набегал».

Контакт со Степаненко действительно состоялся, но на видео запечатлена только протянутая к Абдылхаисиеву рука лейтенанта, от которой Мансур отскочил. Активно задействована, судя по записи, была только левая конечность пострадавшей девушки. Защита Абдылхаисиева попросила провести экспертизу видеозаписей и документов из материалов дела по факту получения Степаненко телесных повреждений. Врачи из Бюро судебно-медицинской экспертизы при комитете здравоохранения Петербурга пришли к выводу, что на видео момент повреждения связок не зафиксирован, зато «отчетливо видно», что никаких перемещений правой руки Степаненко не просматривается. «В представленных видеоматериалах каких-либо оснований для утверждения о причинении Степаненко тяжкого вреда здоровью не содержится», — заключили эксперты. Из ходатайства адвоката Евгения Пудовкина об изменении меры пресечения следует, что в Следственном комитете в настоящее время находятся материалы проверки в отношении задерживавших Абдылхаисиева сотрудников, которую провело управление собственной безопасности МВД.