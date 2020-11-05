Швеция продлевает внутренний контроль на границах Шенгена до мая 2021 года

Швеция продлит контроль на своих границах с 12 ноября до мая 2021 года в связи с обострением ситуации с безопасностью. Об этом заявило 5 ноября правительство страны.

«Уровень террористической угрозы все еще находится на повышенном уровне, и мы в целом считаем, что контроль на границах Швеции все еще необходим», — приводит слова министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга Reuters. Меры были приняты еще в 2015 году на фоне миграционного кризиса.

На сайте полиции Швеции говорится, что при въезде в страну рекомендуется иметь при себе паспорт или национальное удостоверение личности. Граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут пускать по прежним правилам.