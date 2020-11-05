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05.11.2020 18:03
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Швеция продлевает внутренний контроль на границах Шенгена до мая 2021 года

Швеция продлит контроль на своих границах с 12 ноября до мая 2021 года в связи с обострением ситуации с безопасностью. Об этом заявило 5 ноября правительство страны.

«Уровень террористической угрозы все еще находится на повышенном уровне, и мы в целом считаем, что контроль на границах Швеции все еще необходим», — приводит слова министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга Reuters. Меры были приняты еще в 2015 году на фоне миграционного кризиса.

На сайте полиции Швеции говорится, что при въезде в страну рекомендуется иметь при себе паспорт или национальное удостоверение личности. Граждан стран, не входящих в Шенгенскую зону, будут пускать по прежним правилам.

Ситуация в Европе обострилась после нескольких террористических атак во Франции и терактов в Австрии. Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил 5 ноября, что контроль на границах ЕС Шенгена будет усилен.

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Комментарии (2)

260635291
Понятно. По визе С, как и раньше можно въехать без проблем.
263877541
Мы своё в Стокгольме 6 раз попили.Детей жалко.
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