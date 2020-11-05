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05.11.2020 15:00
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В Купчино в трамвае подрались две пенсионерки. Одна из них выпала из дверей и угодила в больницу

Две женщины поругались и затеяли драку в трамвае на Бухарестской улице 5 ноября. Одна из них выпала из дверей, пенсионерку пришлось везти в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Горэлектротранса, конфликт начался вскоре после полудня, когда трамвай встал на остановке у перекрестка Будапештской с улицей Димитрова. Причина драки сотрудникам предприятия доподлинно неизвестна, ясно только, что это была некая бытовая ссора пассажирок. Препирательства между женщинами закончились толкотней, в итоге одна из участниц, 82-летняя, выпала из двери. Водитель вызвал скорую помощь и Росгвардию.

«Фонтанка.ру»

В пресс-службе скорой помощи сообщили, что госпитализирована одна из женщин, она в состоянии средней степени тяжести.

В Росгвардии также подтвердили вызов и добавили, что конфликт произошел в трамвае 25-го маршрута. Вторую его участницу отправили на беседу с участковым.

Что стало причиной ссоры, пока никто из служб сказать не может. Задержка четырех маршрутов составила 40 минут.

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Комментарии (13)

Милая +
До чего же ковид людей довёл. У некоторых обостряется психика. Вероятно, не все были в масках и перчатках.
alexadmin
А движение-то почему задержали? Вроде бабка не на путях лежала.
a.159753123
Росгвардия вторую бабку успокаивала демократизаторами и "черемухой" душистой? Успешно?
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