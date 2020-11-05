Две женщины поругались и затеяли драку в трамвае на Бухарестской улице 5 ноября. Одна из них выпала из дверей, пенсионерку пришлось везти в больницу.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Горэлектротранса, конфликт начался вскоре после полудня, когда трамвай встал на остановке у перекрестка Будапештской с улицей Димитрова. Причина драки сотрудникам предприятия доподлинно неизвестна, ясно только, что это была некая бытовая ссора пассажирок. Препирательства между женщинами закончились толкотней, в итоге одна из участниц, 82-летняя, выпала из двери. Водитель вызвал скорую помощь и Росгвардию.