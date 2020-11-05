В Купчино в трамвае подрались две пенсионерки. Одна из них выпала из дверей и угодила в больницу
Две женщины поругались и затеяли драку в трамвае на Бухарестской улице 5 ноября. Одна из них выпала из дверей, пенсионерку пришлось везти в больницу.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Горэлектротранса, конфликт начался вскоре после полудня, когда трамвай встал на остановке у перекрестка Будапештской с улицей Димитрова. Причина драки сотрудникам предприятия доподлинно неизвестна, ясно только, что это была некая бытовая ссора пассажирок. Препирательства между женщинами закончились толкотней, в итоге одна из участниц, 82-летняя, выпала из двери. Водитель вызвал скорую помощь и Росгвардию.
«Фонтанка.ру»
В пресс-службе скорой помощи сообщили, что госпитализирована одна из женщин, она в состоянии средней степени тяжести.
В Росгвардии также подтвердили вызов и добавили, что конфликт произошел в трамвае 25-го маршрута. Вторую его участницу отправили на беседу с участковым.
Что стало причиной ссоры, пока никто из служб сказать не может. Задержка четырех маршрутов составила 40 минут.