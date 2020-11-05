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05.11.2020 00:19
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Посмертный мандат депутата. Выборы в Северной Дакоте выиграл умерший от COVID-19 кандидат

В Северной Дакоте выборы в Законодательное собрание штата по одному из округов выиграл республиканец Дэвид Эндал. Мужчина месяц назад скончался от последствий заболевания коронавирусом. Об этом 4 ноября пишет издание Independent.

Андал одержал победу на предварительном голосовании. 55-летний мужчина избирался по восьмому округу. Когда кандидат попал в госпиталь с диагнозом коронавирус и скончался, его имя было уже не вычеркнуть из бюллетеней, так как досрочное голосование стартовало. На тот момент около трети избирателей, которые голосовали по почте, успели отправить бюллетени обратно. Дэвид Андал победил с результатом 36% голосов.

Теперь Республиканская партия должна найти замену своему кандидату. Впрочем, не исключено, что будут проведены внеочередные выборы.

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