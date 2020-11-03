Дзюба: У меня с Семаком нет никаких проблем

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал свою замену в матче с «Дортмундом» в Лиге чемпионов и пропуск игры с «Химками» в РПЛ. Об этом он рассказала во вторник, 3 ноября, на пресс-конференции перед игрой с «Лацио».

«Спасибо, кто волновался о моем состоянии. Немного удалось отдохнуть в связи с небольшими повреждениями. Замену никак не могу обсуждать, ее сделал главный тренер, он посчитал, что она нужна. В любом случае это не мое дело — решать, правильно это или нет. У нас нет никаких проблем с ним (с Семаком. — Прим. ред.). Не знаю, откуда у московских коллег постоянно провокационные вопросы, давайте сфокусируемся на футболе. Я понимаю, что вы два с половиной года ждали этого момента, но давайте немного сфокусируемся на Лиге чемпионов и футболе. «Лацио» — очень интересная команда, играют в пять защитников, но очень много забивают. Иммобиле — лучший бомбардир прошлого сезона, очень опасный форвард. Забивает с любых положений, прекрасно исполняет пенальти, это говорит о его психологии», — заявил Дзюба.