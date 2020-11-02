Эльвира Набиуллина заряжает Россию оптимизмом на фоне грозовых туч над мировой экономикой

В квартальном отчете о денежно-кредитной политике Центробанк рассказал о том, что, несмотря на обрушение ВВП и курса рубля, все у нас складывается не так плохо, как могло бы. Ведомство Эльвиры Набиуллиной предлагает взглянуть на остальной мир, где, кажется, все куда хуже, чем у нас, а дальше будет только труднее. Установленный ЦБ на вторник, 3 ноября курс доллара в 80,57 рубля предлагается воспринимать если не как позитивный сигнал, то уж точно не как трагедию. Теперь это называется волатильность: «Нарастание санкционных и геополитических рисков, связанных в том числе с выборами в США, повышенный отток капитала в условиях погашения внешней задолженности, а также снижение спроса на риск на мировых финансовых рынках способствовали росту волатильности на российском финансовом рынке и, в частности, ослаблению рубля». Более того, есть и позитив: в докладе предлагают сравнить «волатильность» рубля к доллару с валютами других развивающихся стран. Да, у нас все хуже, чем у ЮАР, и значительно хуже, чем у Индии, Мексики и Индонезии. Но ведь в Бразилии все еще хуже!

«В сентябре годовая инфляция выросла до 3,67%. Основной вклад в ее повышение внесло увеличение темпов прироста цен на непродовольственные товары. Проинфляционное давление на них оказывало ослабление рубля, а также восстановление потребительской активности в июле-августе. Масштаб роста цен ограничивало сохранение в целом сдержанного спроса», — объясняет квартальный доклад Эльвира Набиуллина. Есть чем поживиться в докладе ЦБ и пессимисту: «По итогам сентября промышленность сократилась, преимущественно за счет снижения выпуска инвестиционных товаров (как стройматериалов, так и машиностроительной продукции)... Восстановление потребительской активности замедлилось. Розничные продажи снизились, в основном за счет продовольствия». Но мы должны помнить, что пессимизм должен брать пример с денежно-кредитной политики Центробанка, то есть, быть сдержанным. «К августу объем выпуска обрабатывающей промышленности уже полностью восстановился, а производства инвестиционных и потребительских товаров — даже превысил средние уровни второй половины 2019 — начала 2020 года», — говорится в документе. Не все так гладко, как хотелось бы. Но вывод-то в целом положительный: «В целом данные по ВВП и его компонентам в II квартале 2020 г., а также данные о деловой активности в июле-августе привели к корректировке вверх взгляда на темпы прироста ВВП в III квартале».

«Цены на продовольствие находились преимущественно под влиянием дезинфляционных факторов — стабильного роста в сельском хозяйстве, как в животноводстве, так и в растениеводстве», — радует Центробанк. И в итоге, хотя ЦБ и пересматривает прогноз по падению ВВП вниз (теперь это уже минус 5%), но инфляция останется в пределах 4%. На фоне всей этой довольно нестрашной волатильности в докладе ЦБ есть место и более темным краскам. Это когда речь заходит об описании перспектив мировой экономики. «Восстановительные процессы в 2021 г. будут менее активными, чем это ожидалось ранее. Процессы возвращения к привычной жизни могут затянуться, а различия в возможностях адаптации стран и отраслей будут препятствовать наращиванию темпов восстановительного роста. Поиск новых бизнес-моделей в условиях изменившейся среды и потребительских предпочтений (поддержание социальной дистанции, новые потребительские практики, повышенный уровень сбережений) также будут фактором, препятствующим быстрому восстановлению».