Автор «100 магнитоальбомов советского рока» представит книгу о Майке Науменко

Помимо автора, журналиста Александра Кушнира, известного по легендарным «100 магнитоальбомам советского рока», на встречи обещают прийти звукорежиссеры, записывавшие альбомы Майка Науменко и «Зоопарка», музыканты группы, фотографы, оформлявшие альбомы, а также друзья и родственники главного героя книги.

В конце недели в Петербурге состоятся две презентации книги «Майк Науменко. Бегство из зоопарка» журналиста Александра Кушнира . 7 ноября встреча пройдёт в Доме книги, а 8-го — в независимом книжном «Все свободны». (18+)

История создания «Бегства» начинается во времена работы Кушнира над «100 магнитоальбомами» и вскоре после смерти Майка Науменко, в последнее десятилетие прошлого века. За это время Кушнир провел эксклюзивные интервью с родственниками музыканта, его друзьями, коллегами по «Зоопарку», организаторами квартирных концертов и знаковых рок-фестивалей, звукорежиссерами, редакторами рок-журналов.



В книге есть как эмоции, так и аналитика; как воспоминания, так и фотографии и документы; как личные впечатления, так и аналитические выкладки — и все они запечатлели стремительный взлет и падение ленинградской рок-звезды.



«Майк Науменко. Бегство из зоопарка» завершает трилогию Александра Кушнира о легендах рока. Героями предыдущих томов были Сергей Курехин и Илья Кормильцев.



Вход на обе встречи свободный в масках и перчатках.



Елена Васильева

