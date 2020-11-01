Патрульный автомобиль полиции подвергся нападению в центре немецкого города Франкфурт-на-Майне. Из толпы молодых людей в правоохранителей летели бутылки, камни и яйца.



Как пишет Bild 1 ноября, автомобиль полиции атаковали «без причины и предупреждения» в субботу вечером, когда дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города. Несколько сотен молодых людей забрасывали машину бутылками, камнями и яйцами. По информации издания, вскоре толпа выросла до восьмисот человек.



Утихомирить их удалось только после прибытия подкрепления. Девять человек задержали, восемь из которых позже отпустили.