Во Франкфурте-на-Майне сотни горожан атаковали патруль полиции. Агрессию объясняют коронавирусным бунтом
Патрульный автомобиль полиции подвергся нападению в центре немецкого города Франкфурт-на-Майне. Из толпы молодых людей в правоохранителей летели бутылки, камни и яйца.
Как пишет Bild 1 ноября, автомобиль полиции атаковали «без причины и предупреждения» в субботу вечером, когда дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города. Несколько сотен молодых людей забрасывали машину бутылками, камнями и яйцами. По информации издания, вскоре толпа выросла до восьмисот человек.
Утихомирить их удалось только после прибытия подкрепления. Девять человек задержали, восемь из которых позже отпустили.
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Nach dem vorgestrigen Vorfall bei dem zwei Polizisten von mehreren umstehenden Jugendlichen angegriffen wurden, hat die Polizei die Präsenz in der Innenstadt erhöht. Es gab dennoch weiterhin junge Leute, welche die Polizisten beleidigt und aus der Menge raus Eier geschmissen haben. Die Polizei hat sich immer wieder einzeln Unruhestifter geschnappt und festgenommen.
За день до этого патрульным полицейским также пришлось противостоять разгорячённой молодёжи. Когда сотрудники попытались разнять двух дерущихся мужчин, на них набросились 25 подростков. Один из патрульных пострадал.
В правоохранительных органах полагают, что всплеск агрессии вызван коронавирусными ограничениями. «Людям не хватает возможностей переключиться, например на клубы или походы на стадион», — объяснили изданию в полиции.
Частичный локдаун из-за коронавируса ввели в Германии и Франции. О новом карантине объявили в Австрии и Великобритании. О том, как жители европейских столиц переживают ужесточение ограничений, читайте в материале «Фонтанки».