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01.11.2020 18:30
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Во Франкфурте-на-Майне сотни горожан атаковали патруль полиции. Агрессию объясняют коронавирусным бунтом

Патрульный автомобиль полиции подвергся нападению в центре немецкого города Франкфурт-на-Майне. Из толпы молодых людей в правоохранителей летели бутылки, камни и яйца.

Как пишет Bild 1 ноября, автомобиль полиции атаковали «без причины и предупреждения» в субботу вечером, когда дежурный патруль находился на одной из торговых улиц города. Несколько сотен молодых людей забрасывали машину бутылками, камнями и яйцами. По информации издания, вскоре толпа выросла до восьмисот человек.

Утихомирить их удалось только после прибытия подкрепления. Девять человек задержали, восемь из которых позже отпустили.

За день до этого патрульным полицейским также пришлось противостоять разгорячённой молодёжи. Когда сотрудники попытались разнять двух дерущихся мужчин, на них набросились 25 подростков. Один из патрульных пострадал.

В правоохранительных органах полагают, что всплеск агрессии вызван коронавирусными ограничениями. «Людям не хватает возможностей переключиться, например на клубы или походы на стадион», — объяснили изданию в полиции.

Частичный локдаун из-за коронавируса ввели в Германии и Франции. О новом карантине объявили в Австрии и Великобритании. О том, как жители европейских столиц переживают ужесточение ограничений, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

Алекс99
Как раз-таки в Германии, как показал последний опрос общественного мнения, проведенный по инициативе Фонда Конрада Аденауэра, около трети жителей считают, что миром правят «тайные силы», при этом 13% этих людей считает, что в эту тайную элиту входит "финансовый капитал", 12% — спецслужбы типа ЦРУ, Моссад или КГБ России (именно так - КГБ), а 11% говорили о «богатых людях», «богатых семьях» или называли отдельные семьи — Рокфеллеров и Ротшильдов.

С возрастом, полом и регионом проживания в Германии вера в такие теории заговоров, как выяснилось, никак не коррелирует, зато очень сильно коррелирует с уровнем образования и с политическими взглядами: большинство этих жителей Германии — люди без высшего образования, поддерживающие ультраправую партию AfD.

Во время эпидемии эти граждане активизировались, а теории о том, что коронавирус запущен Рокфеллерами/Ротшильдами для перераспределения мировых ресурсов или Биллом Гейтсом для чипирования всего народонаселения стали очень популярны))
Skazochny
Зажрались
kuk-vasyusha
Молодцы!
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