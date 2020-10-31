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31.10.2020 15:34
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«Первый Джеймс Бонд» Шон Коннери умер в возрасте 90 лет

Британский актер и продюсер Шон Коннери скончался в возрасте 90 лет. Об этом 31 октября сообщает BBC.

Причины смерти не уточняются. Коннери прославился в первую очередь благодаря роли Джеймса Бонда — он был первым актером, сыгравшим агента 007 на большом экране. Всего было снято семь шпионских триллеров с Коннери в главной роли. Среди других заметных работ актера — «Охота за красным октябрем», «Индиана Джонс, последний крестовый поход», «Неприкасаемые» и многие другие. За работу у Брайана де Пальмы в «Неприкасаемых» Коннери получил «Оскара», также был награжден двумя наградами BAFTA и тремя «Золотыми глобусами». Британская королева посвятила актера в рыцари в 2000 году. 90 лет ему исполнилось в августе этого года.

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