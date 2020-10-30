Московская полиция начала разгон негодующих у французского посольства мусульман
После теракта в Ницце мусульмане вышли на несанкционированный митинг к посольству Франции в Москве. Протестующие возмущены карикатурами на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo и «исламофобской» политикой Франции. Сотрудники МВД уже начали оттеснять митингующих от здания дипломатов, есть задержанные, сообщает ТАСС.
Несанкционированные выступления мусульман начались 29 октября, о чем сообщил «Коммерсантъ». Протестующие требуют закрытия журнала Charlie Hebdo и извинений президента Франции Эммануэля Макрона. Также звучат «смертельные» лозунги в адрес французского президента.
Ранее французское посольство отреагировало на выступления мусульман и обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны, пишет 30 октября РИА Новости.
«Мы проинформировали российские власти (наших российских партнеров) о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств», — сообщили в посольстве.
Действия правительства Франции раскритиковал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что французский президент и его последователи «под лозунгом свободы слова» оскорбляют чувства верующих мусульман.
В середине октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из России Абулах Анзоров обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати, который во время урока по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.
Анзоров вскоре после убийства выложил в соцсети фото тела и прикрепил к нему аудиозапись на русском языке. По версии следствия, на преподавателя ему указали два студента, которым он за это заплатил.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит защищать свободу во всех ее проявлениях. Его заявление позже раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне.