После теракта в Ницце мусульмане вышли на несанкционированный митинг к посольству Франции в Москве. Протестующие возмущены карикатурами на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo и «исламофобской» политикой Франции. Сотрудники МВД уже начали оттеснять митингующих от здания дипломатов, есть задержанные, сообщает ТАСС.

Несанкционированные выступления мусульман начались 29 октября, о чем сообщил «Коммерсантъ». Протестующие требуют закрытия журнала Charlie Hebdo и извинений президента Франции Эммануэля Макрона. Также звучат «смертельные» лозунги в адрес французского президента.

Ранее французское посольство отреагировало на выступления мусульман и обратилось к российским властям с просьбой усилить защиту всех представительств страны, пишет 30 октября РИА Новости.



«Мы проинформировали российские власти (наших российских партнеров) о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде. Мы обратились к ним с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств», — сообщили в посольстве.



Действия правительства Франции раскритиковал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что французский президент и его последователи «под лозунгом свободы слова» оскорбляют чувства верующих мусульман.