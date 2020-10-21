«Самюэль Пати стал лицом нашего желания быть свободными». Франция хоронит обезглавленного учителя истории
В Париже вечером 21 октября прошла национальная церемония прощания с жестоко убитым 47-летним учителем истории Сэмюэлем Пати. В ней приняли участие его коллеги, члены правительства, депутаты, мэр Парижа и президент Франции.
«Самюэль Пати… стал лицом республики, нашего желания разбить террористов… жить как сообщество свободных граждан в нашей стране, нашей решимости продолжать учиться, продолжать преподавать, быть свободными. И мы продолжим, учитель», - заявил Эммануэль Макрон.
Он добавил, что французы «не откажутся от карикатур, даже если другие отступят». «Мы продолжим эту борьбу за свободу, лицом которой вы сейчас являетесь... Потому что во Франции учитель и свет никогда не угаснут», - подытожил Макрон.
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров, обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства в видео выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.