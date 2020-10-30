В Цюрихе полиция проводит спецоперацию из-за подозрительного объекта у консульства Франции
Полиция швейцарского Цюриха перекрыла территорию вокруг консульства Франции. Ведомство заявило о проведении спецоперации в 14:33 мск 30 октября.
«Несколько патрулей работают по подозрительному объекту», — сообщила полиция Цюриха в Twitter, пообещав предоставить дополнительную информацию позднее.
Сообщение о подозрительном объекте поступило на фоне обострения отношений Франции с мусульманами и нескольких терактов с обезглавливанием жертв.
Исповедующие ислам ополчились на президента Эммануэля Макрона, в Сети набирает обороты агрессивный флешмоб. К эмоциональному тексту, написанному на двух языках, прикреплена фотография подошвы ботинка поперек его лица — один из таких постов сделал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, у которого в Instagram 25 млн подписчиков. Портреты французского лидера топчут в офисах, дома и на улице, снимая происходящее на фото и видео.
В середине октября в пригороде Парижа 18-летний выходец из России Абулах Анзоров обезглавил французского учителя истории Самюэля Пати, который во время урока по свободе слова показал карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.
Анзоров вскоре после убийства выложил в соцсети фото тела и прикрепил к нему аудиозапись на русском языке. По версии следствия, на преподавателя ему указали два студента, которым он за это заплатил.
Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит защищать свободу во всех ее проявлениях. Его заявление позже раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Накануне Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне.