В Петербурге более 130 суррогатных младенцев могут остаться в новый год без родителей

«В ходе проверки было выявлено, что все дети содержатся в отдельных квартирах, которые принадлежат няням или арендованы агентствами. В некоторых из них вместе с младенцами проживают родные дети нянь, их мужья и даже бабушка. В двух квартирах, где находятся дети, обнаружены домашние животные. Четыре ребенка, нуждающиеся в получении экстренной медицинской помощи, были госпитализированы в детские больницы. В отношении одиннадцати детей не были оформлены доверенности с соблюдением всех необходимых требований. Трем малышам требуется содействие в организации медицинского патронажа», — отмечается на сайте детского омбудсмена 27 октября.

Сотрудники опеки и аппарата детского омбудсмена Анны Митяниной посетили 20 адресов в Петербурге, чтобы проверить, в каких условиях содержатся 22 малыша, рождённых суррогатными матерями.

Каждый ребенок обеспечен питанием, средствами гигиены, предметами ухода, одеждой. За одним малышом, которому уже исполнилось 7 месяцев, присматривает его сурмама. Она обеспечивает ему грудное вскармливание, так как у ребенка аллергия на все виды детских смесей и прикорм.

В настоящее время в Доме ребенка №3 находятся 30 детей, родителями которых являются граждане Китайской Народной Республики. Всего в Санкт-Петербурге ждут своих генетических мам и пап 92 малыша. До конца года по договору о суррогатном материнстве должно родиться еще 39 детей.



«Если гуманитарный рейс не состоится или органами государственной власти не будет разработан и реализован иной механизм воссоединения детей с их биологическими родителями, 31 декабря 2020 года в Северной столице 131 ребенок встретит Новый год без своих пап и мам», — уточнили в аппарате Митяниной.



В течение октября в Петербурге несколько младенцев, рождённых суррогатными матерями, были госпитализированы. Зафиксированы и летальные исходы. Генетическими родителями детей являются граждане КНР, из-за пандемии коронавируса и закрытых границ они не могут забрать малышей домой.

