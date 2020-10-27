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27.10.2020 10:17
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Слесарь с пьяным приятелем поехали кататься на машине клиента. Докатились до изолятора

Владелец «Фольксвагена» узнал что его машина далеко за пределами ремонтного бокса от дорожной полиции. Слесарь усадил за руль приятеля и поехал кататься по Васильевскому острову.

Фото: ГУ МВД
Фото: ГУ МВД

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД региона 27 октября, патруль остановил серый «Фольксваген Джета» около трех часов ночи накануне. Водитель оказался пьян и без прав, а машина угнанной. Ее отправили на штрафстоянку, а двух мужчин из салона - в отдел полиции. Там выяснилось, что пассажир трудится автослесарем и «Джету» ему поставили на ремонт. Судя по всему, работу 46-летний мужчина выполнил. Владелец узнал об угоне от полиции, когда ему позвонили и сказали что машина на штрафстоянке.

Водитель и его друг-ремонтник задержаны. Возбуждено уголовное дело. Мужчина, который был за рулем, неоднократно судим - за кражи, разбой и вымогательство.

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