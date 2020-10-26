Партия Зеленского, судя по экзитполам, проиграла оппозиции местные выборы на Украине
Кандидаты в местное самоуправление от партии «Слуга народа» не смогли продвинуться дальше третьего места. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва.
Эксперт, ссылаясь на данные экзитполов, пишет, что в крупных городах кандидаты от партии президента Владимира Зеленского на пост мэра даже не вышли во второй тур.
«А по партийным спискам «слуги» идут на третьем месте и ниже», — цитирует Гужву ТАСС.
Что же касается выборов в городские советы, то и тут «типичная картина». Первыми на местах идут представители команды местных градоначальников, потом ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») или «Евросолидарности» Порошенко. И лишь потом идут кандидаты от «Слуги народа».
По мнению Гужвы, страна возвращается к противостоянию двух полярных сил — партии войны и партии мира, представленных сейчас «Европейской солидарностью» и ОПЗЖ. Для того, чтоб партии Зеленского вернуть позиции, им нужно многое менять. Поэтому эксперт предположил, что вскоре её место займет другая политическая сила с другими лидерами.
В воскресенье на Украине проходили выборы в органы местного самоуправления. Участки работали по всей стране, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса и нескольких районов, прилегающих к линии соприкосновения. В целом украинцам предстояло избрать депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более тысячи поселковых советов, а также мэров большинства городов, глав сел и поселков.