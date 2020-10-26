Партия Зеленского, судя по экзитполам, проиграла оппозиции местные выборы на Украине

Кандидаты в местное самоуправление от партии «Слуга народа» не смогли продвинуться дальше третьего места. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва.



Эксперт, ссылаясь на данные экзитполов, пишет, что в крупных городах кандидаты от партии президента Владимира Зеленского на пост мэра даже не вышли во второй тур.



«А по партийным спискам «слуги» идут на третьем месте и ниже», — цитирует Гужву ТАСС.



Что же касается выборов в городские советы, то и тут «типичная картина». Первыми на местах идут представители команды местных градоначальников, потом ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») или «Евросолидарности» Порошенко. И лишь потом идут кандидаты от «Слуги народа».

