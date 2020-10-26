Суд обязал владельца казармы лейб-гвардии Драгунского полка в Петергофе отреставрировать памятник
Владельца казармы лейб-гвардии Драгунского полка на Суворовской улице в Петергофе обязали в течение 2 лет отреставрировать памятник. Такое решение по иску КГИОП 26 октября принял Петродворцовый районный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В конце февраля комитет по охране памятников в ходе проверки зафиксировал, что по фасадам здания установлены металлические инвентарные строительные леса и ведутся работы по расчистке кирпичной кладки. Также некие работы велись и внутри постройки, хотя КГИОП не давал разрешения на их проведение.
Собственником памятника «Казармы лейб-гвардии Драгунского полка и жилой комплекс» является Иван Смирнов, на заседание он не явился. После вступления в силу решения суда у хозяина будет 2 года на его исполнение.
За каждый случай неисполнения решения суда Смирнов заплатит штраф в размере 3 тысячи рублей, в случае дальнейшего неисполнения — 5 тысяч рублей ежемесячно до момента исполнения.
Ансамбль «Казармы лейб-гвардии Драгунского полка и жилой комплекс» расположены по адресу Суворовская улица, 7 в Петергофе. Постройка является памятником регионального значения. Здание возвели в 1895–1902 годах.