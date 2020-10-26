Суд обязал владельца казармы лейб-гвардии Драгунского полка в Петергофе отреставрировать памятник

Владельца казармы лейб-гвардии Драгунского полка на Суворовской улице в Петергофе обязали в течение 2 лет отреставрировать памятник. Такое решение по иску КГИОП 26 октября принял Петродворцовый районный суд Петербурга, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В конце февраля комитет по охране памятников в ходе проверки зафиксировал, что по фасадам здания установлены металлические инвентарные строительные леса и ведутся работы по расчистке кирпичной кладки. Также некие работы велись и внутри постройки, хотя КГИОП не давал разрешения на их проведение.