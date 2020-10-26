Правительство продлило выдачу субсидии на оплату услуг ЖКХ до конца года

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о том, что подписал постановление, которое продлевает до конца 2020 года временный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также сохраняется их размер на последний квартал, сообщает 26 октября «Интерфакс».



Субсидии будут продлены получателям автоматически. Им не придется писать новые заявления и подтверждать свой доход.



Глава правительства отметил, что в 2021 году порядок и размер субсидий будет пересмотрен.



«Ситуация с коронавирусом остается непростой, и поэтому правительство приняло решение продлить этот порядок. Тем более что среди получателей субсидий много людей старшего возраста. Им сейчас особенно нужно следить за здоровьем, принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от коронавируса», — добавил он.

