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24.10.2020 18:15
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Историк расскажет о Невском районе как «авангардисте»

27 октября в библиотеке «На Стремянной» расскажут о промышленном районе как о районе «культуры и искусства» — одного Ломоносовского фарфорового завода хватило бы, чтобы так считать: вспомним фарфор с супрематическими рисунками Казимира Малевича и Николая Суетина.. Лекция бесплатная. 12+

Фото: lermontovka-spb.ru/

Пушкин помог Слепушкину Федору Никифоровичу, поэту из крепостных: хлопотал о его выкупе. О творчестве Слепушкина (да, Александр Сергеевич в одном письме покаламбурил над сходством фамилий) писали Дельвиг и Белинский; Академия наук отметила поэта-крестьянина золотой медалью; император Николай Павлович подарил шитый золотом кафтан. И это только один из жителей места, которое теперь называют Невским районом.

Как у нас гудки сегодня пели!

Точно все заводы

встали на колени.

Ведь они теперь осиротели.

Умер Ленин... — написала 14-летняя жительница Палевского, ныне Елизаровского проспекта за Невской заставой Оля Берггольц.

Или знаменитый скульптор Вера Мухина. Нет, в Невском районе не жила — работала наездами из Москвы. Здесь, на ленинградской зеркальной фабрике был организован экспериментальный цех, где возрождалось стекольное производство. Потому что досадно было: в Милане эскизы стеклянной посуды рисуют Пикассо, Шагал, Ле Корбюзье, а у нас все по дореволюционной старинке делается…

На лекции «Люди искусства» историк, научный сотрудник музея «Невская застава» Вера Соловьева расскажет о поэтах и писателях, музыкантах, художниках и скульпторах, чья жизнь и работа были связаны с Невским районом. 27 октября, в 18:30, в библиотеке «На Стремянной» (Стремянная, 20). Записаться можно по телефонам 572–30–65 и 713–10–12 или «ВКонтакте».

Александра Шеромова

Фото: lermontovka-spb.ru/

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