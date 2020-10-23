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23.10.2020 14:21
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Мать в Подмосковье высадила детей из машины «за плохое поведение». Мальчики бежали за ней по дороге

В подмосковном Одинцово возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила своих детей на заправке, чтобы проучить. Мальчиков на дороге подобрал таксист.

Как сообщает 23 октября пресс-служба ГУ МВД по Московской области, на Можайском шоссе к сотрудникам ДПС обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что обнаружил на дороге двух мальчиков — 6 и 7 лет. Он посадил их в себе в машину и передал инспекторам ГИБДД.

Детей отвезли в ближайшее отделение полиции — Лесногородский отдел УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Там выяснилось, что их мать, 34-летняя местная жительница, чтобы «проучить за плохое поведение» высадила мальчиков из машины на заправке и уехала. Дети бежали за автомобилем по проезжей части, пока их не заметил неравнодушный таксист.

Через некоторое время в полицию поступил звонок от матери мальчиков. Женщина заявила, что ее детей похитили.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии (7)

SSGHQ
Надо соотв. наказать!
Nafanka
Ну а если бы просто ссадила с телеги в 60-е годы 20 века, ну и шли бы сами... ну и пришли бы домой... ну не сделала поправку на текущую ситуацию... таки ж молодая, а подсказать-осадить было некому (поди, без бабушки живут)... Молодым , лет до 45, надо постоянно мозги "подкручивать" и "перепрошивку с обучением" производить... ))) Глядишь, годам к 50-ти начнут что-то понимать... ))) и адекватно оценивать... а учителей-то нет... вот и получаем, что получаем... )))
Маэстро
Материнский капитал получила, больше ничего не надо.
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