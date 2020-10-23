Мать в Подмосковье высадила детей из машины «за плохое поведение». Мальчики бежали за ней по дороге

В подмосковном Одинцово возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила своих детей на заправке, чтобы проучить. Мальчиков на дороге подобрал таксист.



Как сообщает 23 октября пресс-служба ГУ МВД по Московской области, на Можайском шоссе к сотрудникам ДПС обратился водитель такси. Мужчина рассказал, что обнаружил на дороге двух мальчиков — 6 и 7 лет. Он посадил их в себе в машину и передал инспекторам ГИБДД.

Детей отвезли в ближайшее отделение полиции — Лесногородский отдел УМВД России по Одинцовскому городскому округу. Там выяснилось, что их мать, 34-летняя местная жительница, чтобы «проучить за плохое поведение» высадила мальчиков из машины на заправке и уехала. Дети бежали за автомобилем по проезжей части, пока их не заметил неравнодушный таксист.