FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +5
77.08р91.36р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
23.10.2020 07:28
16
Печать

Песков про отношения России и ЕС: Хамство терпеть никто не собирается

Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил полностью прекратить диалог с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважения.

«Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить свою позицию», — цитирует Пескова ТАСС 23 октября.

В частности, он признал, что «есть определенные осложнения» в отношениях с Германией. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Россию и Германию объединяют общие интересы и проекты, ФРГ является вторым после Китая торгово-экономическим партнером РФ.

В середине октября главы МИД стран ЕС договорились о введении санкций в отношении России из-за произошедшего с Алексеем Навальным.

Сам Навальный сообщил, что в ЕС не спрашивали его мнения о будущих фигурантах санкционного списка. МИД Германии ранее пригрозил РФ «неизбежными адресными санкциями», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил назвать новый санкционный список в честь Навального.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

Cashmare
странно, почему в дресс-код придворного петрушки не входит шапка с бубенчиками, так бы хоть образ соответствовал пламенным речам
doorbal_
это точно. вмешательство в дела других государств, уничтожение гражданских авиалайнеров терпеть никто не собирается вечно. Гаага ждёт! И гражданина Пескова Гаага ждёт, Беслан помнит.
Alex000
Терпят пока. Если бы не собирались - давно было бы эмбарго по типу иранского.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний