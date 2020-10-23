Песков про отношения России и ЕС: Хамство терпеть никто не собирается

Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил полностью прекратить диалог с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважения.
«Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить свою позицию», — цитирует Пескова ТАСС 23 октября.
В частности, он признал, что «есть определенные осложнения» в отношениях с Германией. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Россию и Германию объединяют общие интересы и проекты, ФРГ является вторым после Китая торгово-экономическим партнером РФ.
В середине октября главы МИД стран ЕС договорились о введении санкций в отношении России из-за произошедшего с Алексеем Навальным.
Сам Навальный сообщил, что в ЕС не спрашивали его мнения о будущих фигурантах санкционного списка. МИД Германии ранее пригрозил РФ «неизбежными адресными санкциями», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил назвать новый санкционный список в честь Навального.