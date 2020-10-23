Песков про отношения России и ЕС: Хамство терпеть никто не собирается

Россия не будет терпеть хамство со стороны Запада и разочарована реакцией Германии на имеющиеся осложнения в отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина.



Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил полностью прекратить диалог с Евросоюзом из-за отсутствия взаимоуважения.



«Конечно же, хамство терпеть никто не собирается, и об этом именно говорил Сергей Викторович Лавров, но в то же время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить свою позицию», — цитирует Пескова ТАСС 23 октября.

