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12.10.2020 15:42
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МИД Финляндии: В ЕС договорились о санкциях против России из-за дела Навального

Глава внешнеполитического ведомства Суоми заявил, что главы МИД ЕС договорились о введении санкций в отношении России из-за дела Навального.

«Министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о новых санкциях в отношении России из-за отравления [Алексея] Навального», — цитирует 12 октября заявление Пекки Хаависто газета Ilta-Sanomat.

По его словам, сейчас европейские чиновники работают над составлением списка. В него войдут физические лица, в отношении которых могут быть введены ограничения на поездки, а также будут заморожены их активы. Конкретных фамилий Хаависто не назвал.

До этого Навальный сообщил, что в ЕС не спрашивали его мнения о будущих фигурантах санкционного списка. МИД Германии ранее пригрозил РФ «неизбежными адресными санкциями», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил назвать новый санкционный список в честь Навального.

Сегодня, 12 октября, также стало известно, что главы МИД стран — членов ЕС рассматривают вариант введения ограничений в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.

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Комментарии (6)

Bobr Dobr
Западная цивилизация всегда почитала Закон. Или Закон только для своих? Восточных варваров можно и без Закона ?
Не доказан сам факт отравления и скорее всего никакого отравления и не было.
Получите санкции? За что? Получите!
alexpalspb
Очередной пшик. Не защищаю запутинцев, но почему не публикуют список, якобы, причастных? И как они этот список составляли? Потенциально это может быть любой из расследования ФБК, так и абсолютно незасвеченный персонаж. Или просто нужен был только повод? Склоняюсь к этому мнению.
Brit
Единственный раз, когда ЕС вводил что-либо значащие санкции, был когда сбили Боинг с голландцами. В остальных случаях (включая случай Магницкого) было выпускание газов.
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