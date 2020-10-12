МИД Финляндии: В ЕС договорились о санкциях против России из-за дела Навального
Глава внешнеполитического ведомства Суоми заявил, что главы МИД ЕС договорились о введении санкций в отношении России из-за дела Навального.
«Министры иностранных дел ЕС достигли политического соглашения о новых санкциях в отношении России из-за отравления [Алексея] Навального», — цитирует 12 октября заявление Пекки Хаависто газета Ilta-Sanomat.
По его словам, сейчас европейские чиновники работают над составлением списка. В него войдут физические лица, в отношении которых могут быть введены ограничения на поездки, а также будут заморожены их активы. Конкретных фамилий Хаависто не назвал.
До этого Навальный сообщил, что в ЕС не спрашивали его мнения о будущих фигурантах санкционного списка. МИД Германии ранее пригрозил РФ «неизбежными адресными санкциями», а верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил назвать новый санкционный список в честь Навального.
Сегодня, 12 октября, также стало известно, что главы МИД стран — членов ЕС рассматривают вариант введения ограничений в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.