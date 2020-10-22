Путин заявил, что лично попросил Генпрокуратуру выпустить Навального на лечение в Германию

Владимир Путин заявил, что после обращения к нему Юлии Навальной обратился в Гепрокуратуру с просьбой разрешить ее супругу выехать на лечение в Германию. Об этом президент сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».



«По поводу отравления. Мы много раз слышали по поводу отравлений то там, то здесь, это уже не в первый раз звучит, это первое. Второе: если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно... власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имею в виду, что могли бы не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные со следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал», — рассказал президент 22 октября.