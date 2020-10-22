Путин заявил, что лично попросил Генпрокуратуру выпустить Навального на лечение в Германию
Владимир Путин заявил, что после обращения к нему Юлии Навальной обратился в Гепрокуратуру с просьбой разрешить ее супругу выехать на лечение в Германию. Об этом президент сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«По поводу отравления. Мы много раз слышали по поводу отравлений то там, то здесь, это уже не в первый раз звучит, это первое. Второе: если бы фигурант, о котором вы говорите, действительно... власти, во всяком случае, хотели бы кого-то отравить, вряд ли бы отправили его на лечение в Германию, не так ли? Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Имею в виду, что могли бы не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные со следствием и уголовным делом. У него были ограничения на выезд. Я сразу попросил Генеральную прокуратуру разрешить это сделать. Он уехал», — рассказал президент 22 октября.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.
Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».
Кроме того, в октябре эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, которым был отравлен Навальный, структурно похоже на два других из группы «Новичок», и его нет в списке приложения к Конвенции о запрете химоружия.
Однако еще в сентябре руководитель службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что на момент вылета оппозиционера из России в его организме не было отравляющих веществ.