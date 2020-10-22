Несколько солдат на бронемашине едва не въехали в частный дом на территории поселка Гумрак, после чего попали на территорию аэропорта. Таран попал на видео.

Как пишет издание V1.ru 22 октября, движение боевой машины пехоты видели жители поселка и сотрудники Приволжской железной дороги. Первые рассказали, как машина, на которой, в том числе, сидели люди в штатском, чуть не врезалась в жилой дом.