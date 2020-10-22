Под Волгоградом солдаты на БМП пробили бетонный забор аэропорта. Военная прокуратура отреагировала проверкой
Несколько солдат на бронемашине едва не въехали в частный дом на территории поселка Гумрак, после чего попали на территорию аэропорта. Таран попал на видео.
Как пишет издание V1.ru 22 октября, движение боевой машины пехоты видели жители поселка и сотрудники Приволжской железной дороги. Первые рассказали, как машина, на которой, в том числе, сидели люди в штатском, чуть не врезалась в жилой дом.
Вторые оценили скорость, по их наблюдениям, двигалась БМП со скоростью около 80 км/ч. Затем машина резко развернулась и направилась в сторону забора аэропорта. Дальнейшее попало на видео. Машина преодолела ограду стремительно, но со второй попытки. По словам очевидцев, дальше она поехала между забором и ВПП международного аэропорта. Ее остановили через несколько минут сотрудники воздушной гавани.
По данным телеграм-канала 112, управлял машиной служащий по контракту. Экипаж был пьян. В Минобороны заявили, что механик-водитель «не справился с управлением» во время движения военной колонны.
Военная прокуратура начала проверку.