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22.10.2020 16:15
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Под Волгоградом солдаты на БМП пробили бетонный забор аэропорта. Военная прокуратура отреагировала проверкой

Несколько солдат на бронемашине едва не въехали в частный дом на территории поселка Гумрак, после чего попали на территорию аэропорта. Таран попал на видео.

Как пишет издание V1.ru 22 октября, движение боевой машины пехоты видели жители поселка и сотрудники Приволжской железной дороги. Первые рассказали, как машина, на которой, в том числе, сидели люди в штатском, чуть не врезалась в жилой дом.

Вторые оценили скорость, по их наблюдениям, двигалась БМП со скоростью около 80 км/ч. Затем машина резко развернулась и направилась в сторону забора аэропорта. Дальнейшее попало на видео. Машина преодолела ограду стремительно, но со второй попытки. По словам очевидцев, дальше она поехала между забором и ВПП международного аэропорта. Ее остановили через несколько минут сотрудники воздушной гавани.

Фото: v1.ru
Фото: v1.ru
Фото: v1.ru

По данным телеграм-канала 112, управлял машиной служащий по контракту. Экипаж был пьян. В Минобороны заявили, что механик-водитель «не справился с управлением» во время движения военной колонны.

Военная прокуратура начала проверку.

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Комментарии (4)

vic_5e4cd1938d1a8
Прочитал сначала "... солдаты на БМВ пробили бетонный забор ..." и не удивился.
Иван 2пырьев
Что еще раз показало, что все эти наши скрепные заборы - полное фуфло и имитация
efela
Может аэродрома, а не аэропорта?
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