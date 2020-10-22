Президент Азербайджана не исключил введения миротворцев в Нагорный Карабах
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei заявил, что не против введения наблюдателей и миротворцев в Нагорный Карабах при определенных условиях.
«В принципе, мы это не отвергаем. Однако, безусловно, выдвинем свои условия, когда придет время», — приводит слова Алиева РИА Новости.
Накануне премьер-министр Армении отметил, что Азербайджан не согласен ни на какие условия, кроме капитуляции Карабаха, «а это вы понимаете, что означает». Ранее Пашинян заявил, что в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха нет дипломатических решений.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.