Президент Азербайджана не исключил введения миротворцев в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei заявил, что не против введения наблюдателей и миротворцев в Нагорный Карабах при определенных условиях.



«В принципе, мы это не отвергаем. Однако, безусловно, выдвинем свои условия, когда придет время», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Накануне премьер-министр Армении отметил, что Азербайджан не согласен ни на какие условия, кроме капитуляции Карабаха, «а это вы понимаете, что означает». Ранее Пашинян заявил, что в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха нет дипломатических решений.

