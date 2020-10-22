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22.10.2020 15:01
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Президент Азербайджана не исключил введения миротворцев в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью японской газете Nikkei заявил, что не против введения наблюдателей и миротворцев в Нагорный Карабах при определенных условиях.

«В принципе, мы это не отвергаем. Однако, безусловно, выдвинем свои условия, когда придет время», — приводит слова Алиева РИА Новости.

Накануне премьер-министр Армении отметил, что Азербайджан не согласен ни на какие условия, кроме капитуляции Карабаха, «а это вы понимаете, что означает». Ранее Пашинян заявил, что в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха нет дипломатических решений.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено.

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Комментарии (7)

victor_k
1. Немедленный запрет на ввоз любых в РФ любых товаров из Турции и Азербайджана.
2. Немедленный запрет на посещение Турции и Азербайджана гражданами РФ.
3. Призвать всех граждан России, проживающих в Турции и Азербайджане, немедленно вернуться на Родину. Предоставить им квартиры за счёт государства.
4. Потребовать от Турции и Азербайджана прекратить огонь в течение 24 часов. В противном случае выслать из России всех турок и азербайджанцев в 48 часов с конфискацией их собственности в пользу Российского государства.

Вот, Володя, чем кончились твои обнимашки с Султаном и лобызания "Турецкого потока".
Денег от экспрта газа хотел?
А Султан нагнул тебя, стратег ты недо(ученный)...
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