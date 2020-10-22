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22.10.2020 12:30
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Каникулы — не время для развлечений. Смольный снова запретит работу детских развлекательных центров

С 26 октября в Петербурге запретят работу детских развлекательных центров, следует из проекта корректировок в 121-е постановление (есть в распоряжении «Фонтанки»). Согласно документу, теперь будут разрешены лишь детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м.

Напомним, действующая редакция запрещает работу детских игровых комнат и развлекательных центров. Исключение сделано для аттракционов на открытом воздухе, а также детских игровых комнат в супермаркетах, ресторанах и ТРЦ. Ранее Роспотребнадзор разрешил компании «Кидбург» возобновить деятельность и рассматривать себя как детскую игровую комнату в ТРЦ. После этого другие операторы тоже начали принимать посетителей.

Вчера Смольный объявил о введении продленных школьных каникул. Ранее вице-губернатор Евгений Елин говорил, что в случае такого решения власти установят дополнительные ограничения на места, где школьники могут проводить досуг.

© Фонтанка.Ру

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