Каникулы — не время для развлечений. Смольный снова запретит работу детских развлекательных центров

С 26 октября в Петербурге запретят работу детских развлекательных центров, следует из проекта корректировок в 121-е постановление (есть в распоряжении «Фонтанки»). Согласно документу, теперь будут разрешены лишь детские игровые комнаты площадью до 50 кв. м.

Напомним, действующая редакция запрещает работу детских игровых комнат и развлекательных центров. Исключение сделано для аттракционов на открытом воздухе, а также детских игровых комнат в супермаркетах, ресторанах и ТРЦ. Ранее Роспотребнадзор разрешил компании «Кидбург» возобновить деятельность и рассматривать себя как детскую игровую комнату в ТРЦ. После этого другие операторы тоже начали принимать посетителей.