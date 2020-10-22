Глава Минздрава Михаил Мурашко ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за коронавируса и будет работать удаленно. Об этом 22 октября сообщил его помощник.



Положительный тест подтвердился у одного из членов семьи министра, рассказал он РИА Новости.



«Министр здравоохранения чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет работать удаленно», — добавил помощник.



За последние 24 часа наличие инфекции диагностировали у 15 971 человека в 85 регионах. Лидирует в рейтинге по заболевшим Москва. В столице за сутки коронавирус диагностировали у 4413 человек. Это значительный спад по сравнению с рекордом от 19 октября (5376 заболевших).