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22.10.2020 12:25
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Глава Минздрава Михаил Мурашко ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уходит на самоизоляцию из-за коронавируса и будет работать удаленно. Об этом 22 октября сообщил его помощник.

Положительный тест подтвердился у одного из членов семьи министра, рассказал он РИА Новости.

«Министр здравоохранения чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет работать удаленно», — добавил помощник.

За последние 24 часа наличие инфекции диагностировали у 15 971 человека в 85 регионах. Лидирует в рейтинге по заболевшим Москва. В столице за сутки коронавирус диагностировали у 4413 человек. Это значительный спад по сравнению с рекордом от 19 октября (5376 заболевших).

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Комментарии (2)

Barmaley_5e4d0211d3423
Что-то нам не договаривают официальные власти.
Много вопросов возникает.
pregatus
А вот работающих пенсионеров на самоизоляцию не отправляют.
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