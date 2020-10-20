Минюст снова ищет верблюда в «Открытом Петербурге»

Весной «Открытый Петербург» уже прошел проверку на иностранного агента, тогда по информации Пивоварова поводом стало заявление якобы написанное руководителем «Федерального агентства новостей» Евгением Зубаревым. РИА ФАН входит в медиа-холдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин. Тогда Пивоварову пришлось подготовить документы, чтобы доказать, что он «не верблюд».

Сроки проведения новой проверки — с 19 октября по 16 ноября. «Разница в том, что в тот раз проверяли деятельность организации за прошлый год до весны, в этот раз планируют изучить нашу работу с весны до осени, — сказал Андрей Пивоваров. — Поводом стало направление прокуратуры». Председатель «Открытого Петербурга» уверен, что и в этот раз инспекция не обнаружит нарушений, так как организация не принимает финансирование из-за рубежа, даже на переводы денежных средств с иностранных банковских карт стоит специальная блокировка.

«Открытый Петербург» не получает иностранного финансирования и своевременно сдаёт всю отчётность, поэтому претензии к нему абсурдны и нет никакой необходимости во внеплановой проверке, кроме желания надавить на гражданское общество и вымотать активистов в бумажной волоките», — отмечают в «Открытом Петербурге».

«Открытый Петербург» — независимая НКО, которое Андрей Пивоваров с коллегами учредил в 2017 году. В сентябре 2020 года Пивоваров был арестован в Москве на две недели за пост в социальной сети с анонсом сбора подписей под коллективным иском, оспаривающим результаты голосования по поправкам в Конституцию. Когда спустя 14 дней ареста Пивоваров вышел из спецприемника, его снова задержали.