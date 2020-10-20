Минюст снова ищет верблюда в «Открытом Петербурге»

Минюст намерен на протяжении месяца проверять общественную организацию «Открытый Петербург», чтобы убедиться, что она не выполняет функции иностранного агента, сообщил 20 октября «Фонтанке» председатель организации Андрей Пивоваров.
Весной «Открытый Петербург» уже прошел проверку на иностранного агента, тогда по информации Пивоварова поводом стало заявление якобы написанное руководителем «Федерального агентства новостей» Евгением Зубаревым. РИА ФАН входит в медиа-холдинг «Патриот», попечительский совет которого возглавляет бизнесмен Евгений Пригожин. Тогда Пивоварову пришлось подготовить документы, чтобы доказать, что он «не верблюд».
Сроки проведения новой проверки — с 19 октября по 16 ноября. «Разница в том, что в тот раз проверяли деятельность организации за прошлый год до весны, в этот раз планируют изучить нашу работу с весны до осени, — сказал Андрей Пивоваров. — Поводом стало направление прокуратуры». Председатель «Открытого Петербурга» уверен, что и в этот раз инспекция не обнаружит нарушений, так как организация не принимает финансирование из-за рубежа, даже на переводы денежных средств с иностранных банковских карт стоит специальная блокировка.
«Открытый Петербург» не получает иностранного финансирования и своевременно сдаёт всю отчётность, поэтому претензии к нему абсурдны и нет никакой необходимости во внеплановой проверке, кроме желания надавить на гражданское общество и вымотать активистов в бумажной волоките», — отмечают в «Открытом Петербурге».
«Открытый Петербург» — независимая НКО, которое Андрей Пивоваров с коллегами учредил в 2017 году. В сентябре 2020 года Пивоваров был арестован в Москве на две недели за пост в социальной сети с анонсом сбора подписей под коллективным иском, оспаривающим результаты голосования по поправкам в Конституцию. Когда спустя 14 дней ареста Пивоваров вышел из спецприемника, его снова задержали.