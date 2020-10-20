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20.10.2020 12:23
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Мосгорсуд приступил к пересмотру приговора Михаилу Ефремову

Михаила Ефремова доставили в Московский городской суд на пересмотр восьмилетнего приговора за смертельное ДТП. В апелляционных жалобах содержится просьба освободить актера.

Заседание в Мосгорсуде началось в полдень 20 октября. Дело рассматривает тройка судей во главе с председателем 11-го судебного состава Любовью Ишмуратовой. У нее на рассмотрении лежат семь апелляционных жалоб от адвокатов и потерпевших. Спектр пожеланий широчайший.

Защита Ефремова представила судьям на выбор несколько вариантов смягчения приговора. Есть предложение заменить актеру реальное лишение свободы условным и освободить из зала суда. Альтернатива — отменить приговор и отправить на новое рассмотрение, что неизбежно повлечет освобождение Ефремова из СИЗО под подписку о невыезде.

Сам Михаил Ефремов не возражает против реального лишения свободы, но просит смягчить срок. Ему уже зачтено время содержания под домашним арестом в течение четырех месяцев — в пересчете на наказание по приговору это два месяца лишения свободы. В апелляционной жалобе Ефремов раскаялся и признал себя виновным.

Потерпевшие просят увеличить сумму моральной компенсации. Актер выплатил миллион рублей, рассчитавшись с финансовыми претензиями к нему.

Ефремов приговорен Пресненским районным судом Москвы 8 сентября по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова судили по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».

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