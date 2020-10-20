Мосгорсуд приступил к пересмотру приговора Михаилу Ефремову

Михаила Ефремова доставили в Московский городской суд на пересмотр восьмилетнего приговора за смертельное ДТП. В апелляционных жалобах содержится просьба освободить актера.

Заседание в Мосгорсуде началось в полдень 20 октября. Дело рассматривает тройка судей во главе с председателем 11-го судебного состава Любовью Ишмуратовой. У нее на рассмотрении лежат семь апелляционных жалоб от адвокатов и потерпевших. Спектр пожеланий широчайший.

Защита Ефремова представила судьям на выбор несколько вариантов смягчения приговора. Есть предложение заменить актеру реальное лишение свободы условным и освободить из зала суда. Альтернатива — отменить приговор и отправить на новое рассмотрение, что неизбежно повлечет освобождение Ефремова из СИЗО под подписку о невыезде.