Мосгорсуд приступил к пересмотру приговора Михаилу Ефремову

Михаила Ефремова доставили в Московский городской суд на пересмотр восьмилетнего приговора за смертельное ДТП. В апелляционных жалобах содержится просьба освободить актера.
Заседание в Мосгорсуде началось в полдень 20 октября. Дело рассматривает тройка судей во главе с председателем 11-го судебного состава Любовью Ишмуратовой. У нее на рассмотрении лежат семь апелляционных жалоб от адвокатов и потерпевших. Спектр пожеланий широчайший.
Защита Ефремова представила судьям на выбор несколько вариантов смягчения приговора. Есть предложение заменить актеру реальное лишение свободы условным и освободить из зала суда. Альтернатива — отменить приговор и отправить на новое рассмотрение, что неизбежно повлечет освобождение Ефремова из СИЗО под подписку о невыезде.
Сам Михаил Ефремов не возражает против реального лишения свободы, но просит смягчить срок. Ему уже зачтено время содержания под домашним арестом в течение четырех месяцев — в пересчете на наказание по приговору это два месяца лишения свободы. В апелляционной жалобе Ефремов раскаялся и признал себя виновным.
Потерпевшие просят увеличить сумму моральной компенсации. Актер выплатил миллион рублей, рассчитавшись с финансовыми претензиями к нему.
Ефремов приговорен Пресненским районным судом Москвы 8 сентября по уголовному делу о смертельном ДТП в центре столицы. 8 июня он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров умер в больнице. Ефремова судили по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения».