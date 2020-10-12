Михаил Ефремов в ожидании рассмотрения апелляции увлекся спортом в СИЗО

Правозащитник рассказал о том, каким спортом увлекся в СИЗО актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП.



В спортзале изолятора, где он ожидает рассмотрения своей апелляционной жалобы, есть столы для настольного тенниса. Как сообщил 12 октября ТАСС правозащитник Иван Мельников, Ефремов проводит там все разрешенное время.



«По моей информации, артист увлекся пинг-понгом, в который играет с сокамерниками в спортзале СИЗО-5. Для нового хобби Ефремов просил родственников передать ему новые ракетки», — рассказал правозащитник.

