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19.10.2020 11:56
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Апелляция по делу о смертельном ДТП пройдет при участии Михаила Ефремова и журналистов

Актера Ефремова, осужденного по делу о ДТП, в котором погиб человек, привезут в Мосгорсуд. Там завтра, 20 октября, будет рассматриваться его апелляционная жалоба на приговор.

Как сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову, ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании.

В зал, где будет проходить рассмотрение, также пустят некоторое количество журналистов.

«В зал заседания будет допущено 45 журналистов-слушателей. Их будут пускать по аккредитации, которую необходимо отправить заранее», — подчеркнула Солопова.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
Семейство Захаровых, видать, проело 3 рубля компенсации, полученных, с основного процесса и теперь надеется урвать с актера 3 ляма с аппеляции.
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