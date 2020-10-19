Апелляция по делу о смертельном ДТП пройдет при участии Михаила Ефремова и журналистов
Актера Ефремова, осужденного по делу о ДТП, в котором погиб человек, привезут в Мосгорсуд. Там завтра, 20 октября, будет рассматриваться его апелляционная жалоба на приговор.
Как сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову, ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании.
В зал, где будет проходить рассмотрение, также пустят некоторое количество журналистов.
«В зал заседания будет допущено 45 журналистов-слушателей. Их будут пускать по аккредитации, которую необходимо отправить заранее», — подчеркнула Солопова.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5.