Апелляция по делу о смертельном ДТП пройдет при участии Михаила Ефремова и журналистов

Актера Ефремова, осужденного по делу о ДТП, в котором погиб человек, привезут в Мосгорсуд. Там завтра, 20 октября, будет рассматриваться его апелляционная жалоба на приговор.



Как сообщает 19 октября ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову, ожидается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в этом заседании.



В зал, где будет проходить рассмотрение, также пустят некоторое количество журналистов.



«В зал заседания будет допущено 45 журналистов-слушателей. Их будут пускать по аккредитации, которую необходимо отправить заранее», — подчеркнула Солопова.

