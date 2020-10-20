Жена Ефремова перед апелляцией прервала переговоры с потерпевшими, заподозрив адвокатов в сговоре
Жена актера Михаила Ефремова перед рассмотрением апелляции по делу о ДТП с погибшим отказалась от предложения о примирении с потерпевшими. Причиной стало недоверие к адвокату актера Андрею Алешкину, которого она заподозрила в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.
Адвокат Ефремова подтвердил факт переговоров с представителем потерпевших.
«Да, мы вели такую работу. Было удивлением, что было высказано некое недоверие, что между мною как защитником Михаила Олеговича и Добровинским есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было. И жена Ефремова Софья высказала на эту тему недоверие и прервала всяческие переговоры», — сказал 20 октября ТАСС Алешкин.
По его словам, они были близки к подписанию примирительного соглашения, что помогло бы смягчить наказание Ефремову. «Не было каких-то заоблачных требований. Первым требованием было письменное извинение в адрес потерпевших», — добавил адвокат.
Другой адвокат Ефремова Владимир Васильев сказал агентству, что сам актер не отказывался от примирения с потерпевшими.
Апелляцию Ефремова на приговор Мосгорсуд рассмотрит 20 октября при участии самого актера.
Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5. Во вторник Мосгорсуд рассмотрит жалобы самого Ефремова и его адвокатов на приговор.