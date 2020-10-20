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20.10.2020 10:40
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Жена Ефремова перед апелляцией прервала переговоры с потерпевшими, заподозрив адвокатов в сговоре

Жена актера Михаила Ефремова перед рассмотрением апелляции по делу о ДТП с погибшим отказалась от предложения о примирении с потерпевшими. Причиной стало недоверие к адвокату актера Андрею Алешкину, которого она заподозрила в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.

Адвокат Ефремова подтвердил факт переговоров с представителем потерпевших.

«Да, мы вели такую работу. Было удивлением, что было высказано некое недоверие, что между мною как защитником Михаила Олеговича и Добровинским есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было. И жена Ефремова Софья высказала на эту тему недоверие и прервала всяческие переговоры», — сказал 20 октября ТАСС Алешкин.

По его словам, они были близки к подписанию примирительного соглашения, что помогло бы смягчить наказание Ефремову. «Не было каких-то заоблачных требований. Первым требованием было письменное извинение в адрес потерпевших», — добавил адвокат.

Другой адвокат Ефремова Владимир Васильев сказал агентству, что сам актер не отказывался от примирения с потерпевшими.

Апелляцию Ефремова на приговор Мосгорсуд рассмотрит 20 октября при участии самого актера.

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Ефремова виновным в гибели человека в ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима. Актер содержится в столичном СИЗО-5. Во вторник Мосгорсуд рассмотрит жалобы самого Ефремова и его адвокатов на приговор.

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Комментарии (1)

Wuhan Proletarian
Реально потерпевшая это, непризнанная таковой, гражданская жена Захарова, а с номинальными членами погибший давно уже практически не общался.
Как говорил вождь мирового пролетариата: формально верно, а по существу издевательство.
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