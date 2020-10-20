Жена Ефремова перед апелляцией прервала переговоры с потерпевшими, заподозрив адвокатов в сговоре

Жена актера Михаила Ефремова перед рассмотрением апелляции по делу о ДТП с погибшим отказалась от предложения о примирении с потерпевшими. Причиной стало недоверие к адвокату актера Андрею Алешкину, которого она заподозрила в сговоре с защитником потерпевших Александром Добровинским.



Адвокат Ефремова подтвердил факт переговоров с представителем потерпевших.



«Да, мы вели такую работу. Было удивлением, что было высказано некое недоверие, что между мною как защитником Михаила Олеговича и Добровинским есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было. И жена Ефремова Софья высказала на эту тему недоверие и прервала всяческие переговоры», — сказал 20 октября ТАСС Алешкин.

