Армения заявила, что в Карабахе сбиты пять азербайджанских беспилотников
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что карабахские ПВО сбили в понедельник пять беспилотников ВС Азербайджана.
«Сегодня в ходе боев на линии соприкосновения подразделения ПВО Армии обороны сбили пять беспилотных летательных аппарата противника», — написала Степанян в Facebook.
17 октября Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе. Уже ночью представители обеих стран обвинили друг друга в его нарушении.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Позже в Москве было заключено перемирие, которое сразу было нарушено. По словам омбудсмена непризнанной республики, количество погибших среди ее населения за это время составило 36 человека. Потери среди мирных жителей также понесли Армения и Азербайджан.