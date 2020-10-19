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19.10.2020 20:45
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На ЗСД фура уходила от столкновения и врезалась в отбойник. Виновник предпочел не останавливаться

Авария с участием грузовика произошла у съезда с ЗСД на КАД на севере Петербурга вечером 19 октября. Обошлось без пострадавших, но пришлось звать пожарных.

О столкновении фуры с отбойником у развязки КАД с ЗСД в Выборгском районе Петербурга «Фонтанке» рассказали очевидцы. По предварительным данным, фура двигалась в правом ряду, когда забывчивый водитель легкового автомобиля начал резко перестраиваться чтобы успеть свернуть на кольцевую. С последствиями маневра он решил не разбираться и уехал. Фура врезалась в ограждение и задымилась, но до пожара не дошло. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», спасатели помогли избежать возгорания.

читатель «Фонтанки»

Затор в месте столкновения небольшой, очевидцы добавляют, что полосу машина заняла не целиком и движение тормозит, скорее, любопытство других водителей. В аварии никто не пострадал. Предполагаемого виновника, в том числе, будут искать с помощью установленных на магистрали камер.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

читатель№1
ну ладно барышки при виде перебегающей дорогу кошки дают руля на встречку или тротуар с пешеходами, но водитель-профессионал на фуре что так реагировал? замял бы хама, со удержал бы грузовик. потому как мог не в отбойник, в съезжающих приехать. а хам поехал дальше, здоровый и целый, до следующей фуры, водитель которой не будет так гуманен
Кровокрас
фактически участником дтп он не является, водитель фуры сам виноват раз начал баранкой крутить и ограждения сносить.
Маэстро
Кто-то тупой и решительный.
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