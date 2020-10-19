Авария с участием грузовика произошла у съезда с ЗСД на КАД на севере Петербурга вечером 19 октября. Обошлось без пострадавших, но пришлось звать пожарных.



О столкновении фуры с отбойником у развязки КАД с ЗСД в Выборгском районе Петербурга «Фонтанке» рассказали очевидцы. По предварительным данным, фура двигалась в правом ряду, когда забывчивый водитель легкового автомобиля начал резко перестраиваться чтобы успеть свернуть на кольцевую. С последствиями маневра он решил не разбираться и уехал. Фура врезалась в ограждение и задымилась, но до пожара не дошло. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», спасатели помогли избежать возгорания.