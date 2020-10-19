На ЗСД фура уходила от столкновения и врезалась в отбойник. Виновник предпочел не останавливаться
Авария с участием грузовика произошла у съезда с ЗСД на КАД на севере Петербурга вечером 19 октября. Обошлось без пострадавших, но пришлось звать пожарных.
О столкновении фуры с отбойником у развязки КАД с ЗСД в Выборгском районе Петербурга «Фонтанке» рассказали очевидцы. По предварительным данным, фура двигалась в правом ряду, когда забывчивый водитель легкового автомобиля начал резко перестраиваться чтобы успеть свернуть на кольцевую. С последствиями маневра он решил не разбираться и уехал. Фура врезалась в ограждение и задымилась, но до пожара не дошло. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», спасатели помогли избежать возгорания.
читатель «Фонтанки»
Затор в месте столкновения небольшой, очевидцы добавляют, что полосу машина заняла не целиком и движение тормозит, скорее, любопытство других водителей. В аварии никто не пострадал. Предполагаемого виновника, в том числе, будут искать с помощью установленных на магистрали камер.