Петергоф, закрывая фонтаны, подсчитал посетителей этого сезона: чуть больше трети от прошлогоднего показателя
Посещаемость государственного музея-заповедника «Петергоф» в этом сезоне составила менее 40% от показателя 2019 года. Он продлился чуть более трех месяцев.
«В этом сезоне, открытом из-за пандемии 3 июля, посещаемость ГМЗ «Петергоф» составила 1,387 млн человек. Это 39% от посещаемости прошлого года. Сказалось полное отсутствие иностранных туристов, ограничения на количество единовременных посетителей музеев и парков, а также общий спад интереса к туризму», — цитирует 18 октября ТАСС пресс-службу музея.
Сегодня заканчивается сезон работы фонтанов Петергофа. Весенний и осенний праздники фонтанов в этом году были отменены, только 12 сентября в честь 315-летия основания царской резиденции при зрителях торжественно запускали фонтаны и фейерверк.
Петергоф был основан в 1710 году Петром Великим, он же создал в резиденции парк с фонтанами по образцу Версаля. Фонтанная система Петергофа — одна из крупнейших в мире, она состоит из 147 фонтанов и на 70% сохранила историческое оборудование XVIII-XIX веков. Музей-заповедник «Петергоф» является одним из самых популярных туристических объектов России, в 2019 году его посетили свыше 6,2 млн человек.