Петергоф, закрывая фонтаны, подсчитал посетителей этого сезона: чуть больше трети от прошлогоднего показателя

Посещаемость государственного музея-заповедника «Петергоф» в этом сезоне составила менее 40% от показателя 2019 года. Он продлился чуть более трех месяцев.

«В этом сезоне, открытом из-за пандемии 3 июля, посещаемость ГМЗ «Петергоф» составила 1,387 млн человек. Это 39% от посещаемости прошлого года. Сказалось полное отсутствие иностранных туристов, ограничения на количество единовременных посетителей музеев и парков, а также общий спад интереса к туризму», — цитирует 18 октября ТАСС пресс-службу музея.