Полицейские задержали подозреваемого в убийстве блокадницы с Ушинского. Он жил по соседству
Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к смерти пожилой жительницы Калининского района Петербурга, пережившей блокаду Ленинграда. Далеко ходить не пришлось.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером по подозрению в этом преступлении был задержан 30-летний неработающий сосед погибшей пенсионерки.
По предварительной информации, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он толкнул пожилую женщину, затем задушил ее шнурком, спрятал тело в шкафу ее квартиры, после чего скрылся с места происшествия.
Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Как ранее писала «Фонтанка», 83-летнюю хозяйку квартиры, расположенной в одном из домов на улице Ушинского, нашли мертвой 8 октября. Работавшие в квартире следователи обнаружили у нее следы удушения, что стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Убийство». Помимо этого, было установлено, что смерть наступила за три дня до того, как было найдено тело. Все это время оно пролежало в шкафу. По данным нашего издания, погибшая числится в списках переживших блокаду жителей Ленинграда.