Полицейские задержали подозреваемого в убийстве блокадницы с Ушинского. Он жил по соседству

Сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к смерти пожилой жительницы Калининского района Петербурга, пережившей блокаду Ленинграда. Далеко ходить не пришлось.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, накануне вечером по подозрению в этом преступлении был задержан 30-летний неработающий сосед погибшей пенсионерки.



По предварительной информации, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, он толкнул пожилую женщину, затем задушил ее шнурком, спрятал тело в шкафу ее квартиры, после чего скрылся с места происшествия.

