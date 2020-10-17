Грибной сезон в Ленинградской области подходит к концу, но бывалые грибники ещё успевают набрать последние корзины. А съёмочная группа одной из западных телекомпаний успела снять сюжет о том, чем занимаются русские на самоизоляции.

Петербурженка Наталья из сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте» накануне, 16 октября, набрала боровиков. «Их мало, но они ещё существуют, вот так порадовал лес», — рассказывает она.

На тихую охоту вместе с Натальей отправилась съёмочная группа британского представительства медиакомпании Vice. Журналисты делают фильм о том, чем во врем локдауна занимаются жители разных стран, съёмки ведутся не только в России, но и в Средней Азии, в Италии, Испании и других уголках Европы, рассказали «Фонтанке» 17 октября в сообществе.