О «странном хобби», сводящем с ума жителей России во время пандемии, решила рассказать своим читателям одна из крупнейших деловых газет США. Большинство американцев, очевидно, не в курсе, что такое белый гриб и с чем его едят, и журналистка русского происхождения взялась это разъяснить. «Для многих людей во всем мире пандемия коронавируса стала поводом для приобретения нового домашнего навыка, такого, как вязание или выпечка. Для русских это грибы», — так начинается статья The Wall Street Journal от 30 сентября. Собирать грибы в России — давняя традиция. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ в 2019 году, в нем участвует почти половина населения крупнейших городов — Санкт-Петербурга и Москвы.

Как именно русские сходят с ума по грибам, издание иллюстрирует рассказами и фотографиями подписчиков сообщества «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте», некоторые из которых уже публиковались на «Фонтанке».

«Я хожу через день и не могу насытиться. Я хочу больше, больше, больше, — цитирует WSJ петербурженку Светлану Гладышеву, у которой сейчас появилось больше времени, чем обычно, чтобы охотиться за грибами в лесу, потому что театр, где она управляет кафетерием, был закрыт. — Муж сказал мне: «Я боюсь потерять тебя. Грибы похитили тебя». Пандемия ограничила людей в путешествиях, но предоставила больше свободного времени, и в то же время, поясняет издание своим американским читателям, «это был знаменательный год для грибов в северных лесах, окружающих Санкт-Петербург». Об изобилии грибов в этом году и о том, что пошли они раньше обычного, «Фонтанка» тоже писала. Из публикации WSJ американские бизнесмены узнали о жизни нескольких петербуржцев. Это, например, водитель, который летом ушёл из такси, чтобы зарабатывать сбором грибов — продаёт он их через соцсети. И медсестра, работавшая с ковидными пациентами и опасавшаяся, что пропустит сезон. Но «её терпение было вознаграждено», и она установила личный рекорд, собрав вместе с мамой около 1000 грибов на трехчасовой «охоте». И косметолог, у которой закрылся бизнес, и стали ухудшаться отношения с мужем, но походы за грибами помогли их наладить. «Сборщики соревнуются в скорости сбора грибов в час и демонстрируют свои шкафы, забитые банками с маринованными и солеными грибами, одним из основных продуктов русской кухни», — отмечает издание.