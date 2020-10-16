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16.10.2020 15:57
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Минфин решил продлить льготную ипотеку под 6,5% до лета

Министерство финансов РФ внесло в правительство проект постановления о продлении льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года.

Как сообщается на сайте министерства 16 октября, продление программы позволит дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей, в том числе 90 тысяч кредитов на 270 млрд рублей — в ноябре-декабре 2020 года.

К 12 октября было заключено 224,4 тысячи кредитных договоров на 630,8 млрд рублей, а выдано 216,7 тысячи кредитов на 607,5 млрд рублей. Таким образом, использовано около 70% запланированного лимита программы (900 млрд рублей). К 1 ноября 2020 г. планируется выдать около 268 тысяч кредитов на 800 млрд рублей.

Программа субсидирования ставок по ипотеке на квартиры в новостройках запущена в апреле 2020 года для поддержки рыночного спроса на жильё, который снизился из-за введения режима самоизоляции и падения доходов населения, напоминает Минфин.

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Комментарии (8)

Vanko
С одной стороны растут цены, но с другой стороны падает доходность. В конечном счёте ипотечный пузырь лопнет.
blackcatwhitecat
ага, только после снижения ставки, цены у застройщиков сразу выросли
hal9000
Хм а почему тока на новостройки???..сейчас нвостройки все у черта на куличках..мне например забесплатно не надо квартира в муринаХ шушараХ кудроваХ и прочих девяткиныХ..я лучше вторичку возьму в нормальном районе а мне недают льготную ипотеку.. и насрать на вас тада...
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