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16.10.2020 13:35
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«Принимаются энергичные меры, чтобы подвигнуть всех на соблюдение строгих мер предосторожности». В Кремле обеспокоились ростом заболеваемости COVID-19

В Кремле считают, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, несмотря на резкий рост заболеваемости. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать», — цитирует слова Пескова «Интерфакс».

Журналисты поинтересовались, встревожены ли в Кремле информацией о том, что в некоторых регионах занято уже 90% коечного фонда. Песков в ответ заявил, что с такими вопросами лучше обращаться в оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Но, естественно, все эти параметры тщательно контролируются и принимаются меры с тем, чтобы как-то зарезервировать какое-то количество мест и создавать новые при необходимости, имеется в виду перепрофилирование других лечебных учреждений. Эта практика уже была отработана, и она делается весьма оперативно», — подчеркнул Песков.

В России и Петербурге 16 октября были поставлены очередные рекорды по приросту количества заболевших коронавирусом за сутки.

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Комментарии (6)

Агроном аэродрома
"строгие меры предосторожности" звучит сурово.
USSR_forever
лучше денег дайте, а то сидят там в своих дворцах на яхтах с вертолётами....
Вера Симакова
Без маски можете вовсе не дышать. Так будет экономнее для Вас.
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