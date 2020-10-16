«Принимаются энергичные меры, чтобы подвигнуть всех на соблюдение строгих мер предосторожности». В Кремле обеспокоились ростом заболеваемости COVID-19

«Мы видим, что эпидемия распространяется очень сильно, именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы подвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать», — цитирует слова Пескова «Интерфакс».

В Кремле считают, что ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, несмотря на резкий рост заболеваемости. Об этом 16 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, встревожены ли в Кремле информацией о том, что в некоторых регионах занято уже 90% коечного фонда. Песков в ответ заявил, что с такими вопросами лучше обращаться в оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



«Но, естественно, все эти параметры тщательно контролируются и принимаются меры с тем, чтобы как-то зарезервировать какое-то количество мест и создавать новые при необходимости, имеется в виду перепрофилирование других лечебных учреждений. Эта практика уже была отработана, и она делается весьма оперативно», — подчеркнул Песков.



В России и Петербурге 16 октября были поставлены очередные рекорды по приросту количества заболевших коронавирусом за сутки.

