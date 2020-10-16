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16.10.2020 12:14
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Полиция Петербурга рассказала, за что служитель епархии заплатил бездомному-мошеннику

В ГУ МВД рассказали, какой легендой смог выманить деньги у дворника петербургской епархии опытный мошенник в центре Петербурга.

Незнакомец, которого служитель встретил 12 октября на углу Невского проспекта и улицы Маяковского, представился состоятельным бизнесменом и предложил сделать пожертвование в размере 3 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба ведомства, почти сразу он изменил предложение и сообщил, что готов подарить 38 автомобилей со стройматериалами.

«Правда, для того чтобы эти автомобили доехали до места назначения, потребовалась небольшая сумма денег на топливо. Собирался ли «благодетель» дарить стройматериалы вместе с автомобилями, осталось неизвестным, так как, получив 42 тысячи на бензин, мужчина скрылся в неизвестном направлении», — сообщает главк.

Вычислить мошенника сотрудники управления уголовного розыска смогли через его передвижения: злоумышленник на «маршрутке» уехал в Великий Новгород.

У полицейских есть все основания полагать, что это не единственный эпизод противоправной деятельности подозреваемого.

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Комментарии (1)

Петр Петров
Красафчик!!!! в церкви только на входящие банкомат работает, а тут чел систему поломал!!!
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