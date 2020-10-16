Опытный мошенник прямо на Невском выманил у сотрудника петербургской епархии деньги. Нашли его в Новгороде

Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с коллегами из Новгорода за три дня нашли и задержали обидчика 43-летнего дворника, который трудится на епархиальное управление Санкт-Петербургской епархии Московского патриарха.



Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, в понедельник, 12 октября, мужчина на углу Невского проспекта и улицы Маяковского завел знакомство с мужчиной, который предложил ему вложить деньги в благое дело. Сотрудник епархии передал новому другу 42 тысячи рублей, после чего тот пропал, а мужчина понял, что был жестоко обманут.