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16.10.2020 09:57
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Опытный мошенник прямо на Невском выманил у сотрудника петербургской епархии деньги. Нашли его в Новгороде

Сотрудники уголовного розыска Петербурга совместно с коллегами из Новгорода за три дня нашли и задержали обидчика 43-летнего дворника, который трудится на епархиальное управление Санкт-Петербургской епархии Московского патриарха.

Как стало известно «Фонтанке» 16 октября, в понедельник, 12 октября, мужчина на углу Невского проспекта и улицы Маяковского завел знакомство с мужчиной, который предложил ему вложить деньги в благое дело. Сотрудник епархии передал новому другу 42 тысячи рублей, после чего тот пропал, а мужчина понял, что был жестоко обманут.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье «Мошенничество» 15 октября в Новгороде был задержан 36-летний мужчина, официально бездомный. Мужчина, по предварительной информации, ранее попадал в поле зрения полиции. В 2016 году в Краснодаре он искал доверчивых пациентов местной ЦРБ, представлялся им врачом из Санкт-Петербурга и рассказывал о желании открыть клинику МРТ-диагностики. Также мужчина предлагал оказать благотворительную помощь в строительстве одного из храмов. Таким образом он обманул порядка 20 человек.

На данный момент решается вопрос о транспортировке мужчины в Петербург.

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Комментарии (6)

Марат Капранов
Упоротым антиклерикалам хоть ссы в глаза.
Skazochny
заголовок должен быть типа такого: Опытный мошенник прямо на Невском выманил у опытного мошенника петербургской епархии деньги.
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