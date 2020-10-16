Прогноз по убыли населения России стал вдвое хуже. За два года страна может потерять больше миллиона человек

Прогноз по убыли населения России ухудшило вдвое правительство России. Ожидается, что к кону 2024 года оно уменьшится на 1,2 млн человек. Цифры содержатся в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года



Ранее единый план предполагал сокращение численности населения на 158 тыс. человек к концу текущего года. Более того, согласно прежней версии документа, с 2022 года в России должен был начаться прирост, пишет 16 октября ТАСС со ссылкой на «Известия».



Теперь кабмин в период с 2022 по 2024 годы ожидает уменьшения на 290 тыс., 238 тыс., 189 тыс. и 165 тыс. человек в год соответственно.

