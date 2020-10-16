FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +7
77.95р91.45р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
16.10.2020 07:07
6
Печать

Прогноз по убыли населения России стал вдвое хуже. За два года страна может потерять больше миллиона человек

Прогноз по убыли населения России ухудшило вдвое правительство России. Ожидается, что к кону 2024 года оно уменьшится на 1,2 млн человек. Цифры содержатся в обновленной версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года

Ранее единый план предполагал сокращение численности населения на 158 тыс. человек к концу текущего года. Более того, согласно прежней версии документа, с 2022 года в России должен был начаться прирост, пишет 16 октября ТАСС со ссылкой на «Известия».

Теперь кабмин в период с 2022 по 2024 годы ожидает уменьшения на 290 тыс., 238 тыс., 189 тыс. и 165 тыс. человек в год соответственно.

В документе нет прогноза на 2025-2029 годы. К 2030 году, по новой оценке правительства, численность населения увеличится на 10 тыс. человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Cashmare
это - единый план по достижению национальных целей. одна из целей - борьба с бедностью. ну вот как-то так. это россия, детка
COVID-2036
Россия встала с колен... и куда-то разошлась...
CUP2000
Плохи дела
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний