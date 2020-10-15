Санкт-Петербург 15 октября лидирует среди городов мира по уровню активности в сравнении с докоронавирусными показателями. То есть образ жизни горожан почти такой же, как до наступления пандемии.

Этот показатель «Яндекса» демонстрирует, насколько город приблизился к максимальному уровню активности, наблюдавшемуся до распространения COVID-19. Петербург сейчас — первый по активности в списке крупных городов мира. «Из 42 изученных городов ближе всех к своему обычному состоянию 14 октября были Санкт-Петербург, Стамбул и Стокгольм. Меньше всех на себя походили Мельбурн и Лос-Анджелес», — отмечает «Яндекс» . По данным на утро 15 октября, активность в нашем городе оценивается в 91%. Для сравнения: Москва с 80% на 13-м месте. А в Лондоне, где сегодня ужесточили карантин , активность составляет 70%.

Сервис «Активность на улицах городов мира», как уже писала «Фонтанка», заработал в конце мая, чтобы показать, как выходят из изоляции в разных странах. Используются данные не только «Яндекса» (пробки, приложения и пр.), но и Apple Mobility Index сервиса Apple Maps, и Otonomo. Например, 1 июня активность в Петербурге составляла 69% от самого оживлённого буднего дня до распространения вируса, в Москве — 59%.

При этом заболеваемость ковидом в Петербурге (как и по всей России) растёт. За минувшие сутки у нас зафиксирован новый рекорд по заразившимся (638). В России — рекорд по смертям.