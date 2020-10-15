FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +4
77.28р90.71р
Карабахский конфликтПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
15.10.2020 15:11
30
Печать

Исследование «Яндекса»: Петербург живёт так, как будто коронавируса не существует

Санкт-Петербург 15 октября лидирует среди городов мира по уровню активности в сравнении с докоронавирусными показателями. То есть образ жизни горожан почти такой же, как до наступления пандемии.

Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

Этот показатель «Яндекса» демонстрирует, насколько город приблизился к максимальному уровню активности, наблюдавшемуся до распространения COVID-19. Петербург сейчас — первый по активности в списке крупных городов мира. «Из 42 изученных городов ближе всех к своему обычному состоянию 14 октября были Санкт-Петербург, Стамбул и Стокгольм. Меньше всех на себя походили Мельбурн и Лос-Анджелес», — отмечает «Яндекс». По данным на утро 15 октября, активность в нашем городе оценивается в 91%. Для сравнения: Москва с 80% на 13-м месте. А в Лондоне, где сегодня ужесточили карантин, активность составляет 70%.

Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/back-to-life
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/back-to-life
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/back-to-life
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/back-to-life

Сервис «Активность на улицах городов мира», как уже писала «Фонтанка», заработал в конце мая, чтобы показать, как выходят из изоляции в разных странах. Используются данные не только «Яндекса» (пробки, приложения и пр.), но и Apple Mobility Index сервиса Apple Maps, и Otonomo. Например, 1 июня активность в Петербурге составляла 69% от самого оживлённого буднего дня до распространения вируса, в Москве — 59%.

При этом заболеваемость ковидом в Петербурге (как и по всей России) растёт. За минувшие сутки у нас зафиксирован новый рекорд по заразившимся (638). В России — рекорд по смертям.

Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (30)

260852561
Судя по многим комментам, наших ковид-диссидентов ничём не проймёшь, кроме как штрафами за нарушение мер безопасности. Что-либо им объяснять бесполезно, ибо они самые умные и смелые. Скорей бы начали пофигистов воспитывать рублём, потому что по-другому никак не получится их дисциплинировать.
igorshvedov
Вирус перестал быть новым. Стало понятно,что это заболевание не опаснее гриппа. Теперь он никуда не денется. Будет у нас еще одно сезонное заболевание. Было четыре коронавируса вызывавших орви,теперь будет пять.Надо жить дальше.
igoruha
Для пятимиллионного города 600 заболевших в день это, практически ни о чём. Вообще ничего.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний