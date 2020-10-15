В Лондоне ужесточают карантин из-за коронавируса после роста количества заболевших в четыре раза
Правительство Великобритании вводит новые ограничения из-за коронавируса в Лондоне. Как сообщает 15 октября Sky News, замминистра здравоохранения королевства Хелен Уотли заявила, что в ночь на 17 октября в столице будет введен второй уровень угрозы.
Это означает, что теперь жителям Лондона рекомендуют сократить число поездок, также вводится запрет на встречи под одной крышей людей, которые не живут вместе. При этом рестораны, пабы, спортзалы, парикмахерские, школы и университеты продолжат работу. Их закроют в случае повышения угрозы до третьего уровня.
«Мы находимся на ключевом этапе борьбы с COVID-19 в Лондоне. Вирус стремительно распространяется во всех частях города, и скоро [за неделю] в среднем будет выявляться больше 100 случаев заражения на 100 тыс. жителей города, поскольку в отдельных районах этот показатель уже превышает данную отметку. Растет число людей, поступающих в больницы, и пациентов, помещаемых в отделения интенсивной терапии. К сожалению, суточное число смертей среди [инфицированных] жителей Лондона также вновь начало увеличиваться», — подчеркнул в телеобращении мэр британской столицы Садик Хан.
За последние три недели в Великобритании количество новых случаев заражения COVID-19, выявляемых ежедневно, выросло в четыре раза — с 4 тысяч до 16. Работу вновь начинают полевые госпитали.