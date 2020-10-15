В Лондоне ужесточают карантин из-за коронавируса после роста количества заболевших в четыре раза

Правительство Великобритании вводит новые ограничения из-за коронавируса в Лондоне. Как сообщает 15 октября Sky News, замминистра здравоохранения королевства Хелен Уотли заявила, что в ночь на 17 октября в столице будет введен второй уровень угрозы.



Это означает, что теперь жителям Лондона рекомендуют сократить число поездок, также вводится запрет на встречи под одной крышей людей, которые не живут вместе. При этом рестораны, пабы, спортзалы, парикмахерские, школы и университеты продолжат работу. Их закроют в случае повышения угрозы до третьего уровня.

