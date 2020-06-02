Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днём 2 июня в очередной раз пробил дно, опустившись до 0,9 балла. Прежний минимум был зафиксирован вчера — 1 балл. И это неудивительно: людей на улицах полно, торговля идёт даже в Апраксином дворе.



Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Информацию об индексе с задержкой в несколько минут «Яндекс» даёт в своей ленте новостей «Яндекс для медиа». Раньше индекс по городам, а также рейтинг городов можно было посмотреть на специальной карте «Яндекса», с которой мы регулярно (в том числе сегодня утром) делали скриншоты для новостей. Теперь же ссылка ведёт не на карту самоизоляции, а на карту нового сервиса «Яндекса» «Активность на улицах городов мира». Можно предположить, что «Яндекс» решил уйти от изживающего себя понятия «самоизоляция», а вместо этого описывает картину того, «как жители городов мира выходят из изоляции». Ссылка на описание проекта «Индекс самоизоляции» yandex.ru/company/researches/2020/podomam пока действует.

Сервис «Активность на улицах городов мира», как уже писала «Фонтанка», заработал в конце мая и использует данные не только самой компании, но и Apple Mobility Index сервиса Apple Maps и Otonomo. Он обновляется раз в сутки, днём. Сейчас он демонстрирует показатели на 1 июня: в Петербурге активность составила 69% от самого оживлённого буднего дня до распространения вируса, в Москве — 59%.