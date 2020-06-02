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02.06.2020 15:21
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Индекс самоизоляции в Петербурге нырнул ниже «единицы», но «Яндекс» показывать это больше не хочет

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге днём 2 июня в очередной раз пробил дно, опустившись до 0,9 балла. Прежний минимум был зафиксирован вчера — 1 балл. И это неудивительно: людей на улицах полно, торговля идёт даже в Апраксином дворе.

Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»
Апраксин двор возвращается к торговле. 2 июня. Михаил Огнев, «Фонтанка.ру»

Информацию об индексе с задержкой в несколько минут «Яндекс» даёт в своей ленте новостей «Яндекс для медиа». Раньше индекс по городам, а также рейтинг городов можно было посмотреть на специальной карте «Яндекса», с которой мы регулярно (в том числе сегодня утром) делали скриншоты для новостей. Теперь же ссылка ведёт не на карту самоизоляции, а на карту нового сервиса «Яндекса» «Активность на улицах городов мира». Можно предположить, что «Яндекс» решил уйти от изживающего себя понятия «самоизоляция», а вместо этого описывает картину того, «как жители городов мира выходят из изоляции». Ссылка на описание проекта «Индекс самоизоляции» yandex.ru/company/researches/2020/podomam пока действует.

Сервис «Активность на улицах городов мира», как уже писала «Фонтанка», заработал в конце мая и использует данные не только самой компании, но и Apple Mobility Index сервиса Apple Maps и Otonomo. Он обновляется раз в сутки, днём. Сейчас он демонстрирует показатели на 1 июня: в Петербурге активность составила 69% от самого оживлённого буднего дня до распространения вируса, в Москве — 59%.

Любопытно сравнить с другими городами. В Нур-Султане, где действовали довольно жёсткие ограничительные меры, активность вчера достигла 88%. А в Стокгольме была равна 100%. Самая низкая активность вчера зафиксирована в Мумбаи — 23%, при том что 24 мая там было всего 6%.

О событиях пандемии в Петербурге, России и мире читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (4)

муматор
как хорошо, что вместо этой хрени показывают пробки.
мухомор
А какой смысл давать статистику по самоизоляции и индекс, если народ с 1 июня начали массово вызывать на работу?
Вон Михайловский театр даже 65+ насколько я знаю вытащил
13grubyrealist
As to me,как выражаются аглицкие учёные,сугубо моё мнение: любой проект айтишников как в мире,так и у нас в первую очередь направлен на зарабатывание бабосиков именно айтишниками или их хазяйвами.) Посему и сей индекс Яндекса,на мой взгляд они придумали не столько для ФАКТИЧЕСКОГО отражения ситуации "во времени и пространстве" с весьма субъективистскими принципами "вешать лапшу на уши" для якобы информированности,не пойму КОГО!
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