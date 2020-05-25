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25.05.2020 14:09
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«Яндекс» собрал на карте «спящие» города мира: Мумбай и Стамбул — будто вымершие

«Яндекс» ввёл новый показатель — активность на улицах городов мира. Он демонстрирует, как жители 42 городов мира выходят из изоляции и насколько город похож на себя «докоронавирусного».

Этот показатель похож на индекс самоизоляции, но считается на основе других данных (не только «Яндекса», но и статистика Apple о передвижениях пользователей и данные компании Otonomo об автомобильном трафике) и обновляется раз в день. Из российских городов в списке есть только Санкт-Петербург и Москва, зато можно посмотреть картину по многим другим странам и узнать, что индийский Мумбай, который представляется хаотически активным городом, сейчас как будто вымер. Более знакомый россиянам Стамбул тоже «спит глубоким сном».

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/web-maps/covid19/isolation?index-type=world&amp;ll=28.092394%2C47.756031&amp;z=3.98" class="_">yandex.ru/web-maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/web-maps/covid19/isolation

«Мир постепенно выходит из изоляции. В каждой стране и в каждом городе — своя ситуация: ограничительные меры везде очень разные и план по их отмене тоже везде свой. Тем интереснее увидеть, как происходит возвращение людей на улицы в разных городах. Мы собираем эту информацию на «Яндекс.Картах» и обобщаем на этой странице», — объясняет «Яндекс».

0 % — наименьший уровень активности, какой наблюдался в городе после начала распространения вируса (синий цвет). 100 % — уровень активности в самый оживлённый будний день февраля — марта (зелёный цвет). В воскресенье, 24 мая, из 42 городов ближе всех к своему обычному состоянию оказались Тель-Авив (на 80 %), Нур-Султан (51 %) и Баку (45 %). Меньше всех на себя походили Рио-де-Жанейро и Мумбай (по 6 %).

В Санкт-Петербурге активность составляет 29 % от «докоронавирусного» уровня, в Москве — 19 %. Что касается Европы, там тише всего в Мадриде (11 %), а самые бодрые — жители Милана (37 %).

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/web-maps/covid19/isolation?index-type=world&amp;ll=28.092394%2C47.756031&amp;z=3.98" class="_">yandex.ru/web-maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/web-maps/covid19/isolation

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Комментарии (1)

White Elk
Вас если палками лупить - тоже вымершие станете...
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