«Яндекс» ввёл новый показатель — активность на улицах городов мира. Он демонстрирует, как жители 42 городов мира выходят из изоляции и насколько город похож на себя «докоронавирусного».

Этот показатель похож на индекс самоизоляции, но считается на основе других данных (не только «Яндекса», но и статистика Apple о передвижениях пользователей и данные компании Otonomo об автомобильном трафике) и обновляется раз в день. Из российских городов в списке есть только Санкт-Петербург и Москва, зато можно посмотреть картину по многим другим странам и узнать, что индийский Мумбай, который представляется хаотически активным городом, сейчас как будто вымер. Более знакомый россиянам Стамбул тоже «спит глубоким сном».