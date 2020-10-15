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15.10.2020 10:34
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В России новый рекорд по умершим от коронавируса за сутки. В Петербурге летальность тоже выросла

286 летальных случаев от коронавируса попали в российскую статистику за последние сутки. 46 человек умерли в Петербурге, следует из данных оперативного штаба, опубликованных 15 октября.

Таким образом, в стране установлен новый рекорд по суточной смертности от COVID-19, предыдущий был зафиксирован двумя днями ранее (244 смерти). На первом месте по летальным случаям остаётся Москва. За последние 24 часа в столице умерло 57 человек.

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Комментарии (1)

michailPotapov
Народ второй раз не клюнет на хуцпу
на улицах полно людей и пробки ))
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